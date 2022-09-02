В Оренбурге создан Центр оцифровки архивных документов на базе ЭларСкан

© elar.ru

Комплексы планетарного сканирования поставлены в Объединенный государственный архив Оренбургской области. Оцифровки с помощью современного отечественного оборудования ждут тысячи ценных исторических документов, в том числе, метрические книги и ревизские сказки.

© elar.ru

Возможность создания Центра автоматизированных архивных технологий и оцифровки архивных документов ГБУ «ОГАОО» появилась при слиянии двух архивов, — ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» и ГБУ «Оренбургский государственный архив социально-политической истории». Одно направление Центра занимается оцифровкой документов, другое — информатизацией и техническим обеспечением бесперебойной работы архива. Для высококачественной и безопасной оцифровки документов в архив были поставлены четыре новых российских планетарных сканера — три ЭларСкан А2-400Р со сменными плоскими и V-образными прижимными стеклами и ЭларСкан А2-450КС с глубокой колыбелью, позволяющей сканировать документы толщиной до 50 см. Работа предстоит колоссальная, — на сегодняшний день в архиве находится 2 008 775 единиц хранения, доля же оцифрованных документов составляет 1,1%.

«С помощью новых сканеров планируется оцифровать особо ценные и наиболее востребованные документы, а также документы, находящиеся в плохом физическом состоянии. Это метрические книги, ревизские сказки, дела фонда 41 „Оренбургская городская управа“ и другие дела по фондам до 1917 года, а также описи дел по фондам, — рассказывает Константин Геннадиевич Ерофеев, директор ГБУ „Объединенный государственный архив Оренбургской области“. — Благодаря приобретению новых сканеров уже сейчас объем сканирования увеличился в 2 раза и составляет 200 000 электронных копий документов, а в планах увеличить его до 400 000».

© elar.ru

Архив хранит множество уникальных документов, которые предстоит оцифровать, а самый старый из них датируется примерно 1649-ым годом, — это дело из личного фонда помещика Чемадурова Александра Александровича, потомственного дворянина села Богородское Бугурусланского уезда Самарской губернии.

«Приобретенные нами сканеры ЭларСкан А2-400Р и ЭларСкан А2-450КС с моторизованной глубокой колыбелью и функцией бесконтактного сканирования позволят нашим специалистам создать электронные копии, в том числе, таких ценных, ветхих, прошедших реставрацию документов, без какого-либо риска их повреждения, — уверен Константин Геннадиевич Ерофеев. — Планетарные сканеры оснащены множеством конструктивных и программных элементов, которые позволяют выбрать настройки конкретно для каждого документа. С корпорацией ЭЛАР мы сотрудничаем с 2012 года и знаем, что оборудование, которое они разрабатывают и производят — один из самых успешных примеров в импортозамещении. Для нас принципиально важно и то, что сотрудники компании осуществляют непрерывную техническую поддержку».

Специалисты отмечают, что к архивным источникам постоянно обращаются исследователи, и с течением времени информационная, историческая и научная ценность архивной информации не снижается, а, напротив, постоянно возрастает, поэтому основной целью создания Центра автоматизированных архивных технологий является увеличение оцифровки архивных документов и пополнение фонда пользования их электронными копиями.

© elar.ru

«Создание электронных копий документов чрезвычайно важно, так как их физическое сохранение является первостепенной задачей архивистов. С электронными копиями этих документов смогут работать сотрудники и посетители архива, что уберет необходимость их физической выдачи из хранилища, с одной стороны, а с другой — даст возможность работать с уникальными документами более широкой аудитории», — объясняет Константин Геннадиевич Ерофеев.