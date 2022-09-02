Новый морской буксир «Капитан Найден» проекта 23470 вошёл в состав Черноморского флота

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Силы обеспечения Черноморского флота пополнились новым морским буксиром «Капитан Найден» проекта 23470. Торжественная церемония подъёма флага состоялась в Севастополе.

Новый буксир является третьим в серии из пяти судов данного проекта, строящихся для ВМФ на верфях Ярославского судостроительного завода. Первым двум буксирам были присвоены наименования «Сергей Балк» и «Андрей Степанов» в честь героев Русско-японской войны — командиров судов вспомогательного флота. Третий «Капитан Найден» получил название в честь капитана Сергея Анисимовича Найдена (1911-2003 годы), прослужившего на вспомогательных судах Черноморского флота с 1932 по 1978 годы, из них капитаном 38 лет. В годы Великой Отечественной войны Сергей Найден был капитаном спасательного буксира СП-13.

Буксир построен по модифицированному проекту с использованием отечественного оборудования. Заложен 9 ноября 2016 года, спущен на воду 28 ноября 2019 года. В июле 2021 года прибыл в Севастополь, где был достроен и дооборудован. Испытания начались 18 февраля 2022 года.

Данные морские буксиры предназначены для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; проводки судов в акватории портов и постановки к причалу; выполнения эскортных операций в море; тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, а также для тушения горящего на воде топлива; снятия с мели кораблей и судов.

В кормовой оконечности судна расположена площадка для приёма и взлёта вертолётов. Наличие крана грузоподъемностью 20 т при вылете стрелы 13 м с активной компенсацией качки позволяет буксиру самостоятельно выполнять грузовые операции и обслуживать вертолетную площадку как на тихой воде, так и в морских условиях.

Главные размерения судна: длина наибольшая, м 69,75; ширина наибольшая, м 15,0; высота борта до ВП, м 6,7; осадка наибольшая, м 5,2, водоизмещение — 3200 т. Автономность по запасам провизии — 30 суток, дальность плавания при скорости 14 уз. — 3000 миль. Район плавания — неограниченный в соответствии с классом ледовых усилений Arc 4.