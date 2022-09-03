Новые школы открыты в регионах часть 12 (2022г.)

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Ленинградская область

п.Новогорелово

1 сентября, в поселке Новогорелово Ломоносовского района открылось новое образовательное учреждение — «Инженерно-техническая школа» на 640 мест.

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Школа была построена в рамках программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» национального проекта «Жилье и городская среда».

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Образовательное учреждение оборудовано по последнему слову: в него закуплено учебная литература, мебель, лабораторное и проекционное оборудование, интерактивные панели, 3D принтер, графические планшеты, учебные наглядные пособия, канцелярские товары и др.

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В школе обустроена библиотека, большой и малый спортивные залы, просторный актовый зал, медицинский кабинет и столовая, созданы условия доступности для инвалидов и маломобильных групп граждан. Здание оборудовано системой автоматической охранной и пожарной сигнализацией. В учреждении установлено современное инженерное оборудование: вентиляция, ИТП, лифты.

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На пришкольной территории созданы игровые площадки, установлены турники, тренажеры, построен современный стадион с беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину.

https://lenobla...enko/108977845/ ( первое фото)

https://online4...a-shkola-163736

Первый учебный день в новой школе © avatars.dzeninfra.ru

Ленинградская область

г.Мурино

1 сентября, состоялось торжественное открытие новой школы на 1175 мест. Школа построена по федеральной программе «Стимул» и вошла в состав Муринского центра образования № 4. Здание высотой 4 этажа площадью 18,6 тыс. кв. м рассчитано на обучающихся с 1 по 10 классы. В том числе в школе расположены кадетские корпуса Следственного комитета РФ. Всего предусмотрено 47 классов-комплектов и почти 80 учителей.

В новой школе расположены кадетские корпуса Следственного комитета РФ © avatars.dzeninfra.ru

Для учеников созданы функциональные учебные классы, мастерские, отдельные комнаты для обучения школьников труду, моделированию и технической игрушке, работе с пластилином и глиной. Откроются студии хореографии, музыки, изобразительного искусства, драмкружок, кружок юного натуралиста, кабинет для технического творчества, библиотека.

Столовая и учебные классы в новой школе в Мурино © avatars.dzeninfra.ru

Для спортивных занятий в школе есть два спортивных зала, а для проведения общешкольных культурных мероприятий оборудован вместительный актовый зал на 720 мест с эстрадой. Есть кабинеты врача общей практики, врача-стоматолога, психолога. Столовая, расположенная на первом этаже, включает обеденный зал на 448 посадочных мест

Состоялось торжественное открытие школы на 1175 мест от ГК «Полис Групп» в Мурино © avatars.dzeninfra.ru

Состоялось торжественное открытие школы на 1175 мест от ГК «Полис Групп» в Мурино © avatars.dzeninfra.ru

Для детей созданы комфортные условия для учебы и отдыха на переменах © avatars.dzeninfra.ru

https://zen.yan...6cb31336a80fa7a

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Свердловская область

с.Байкалово

В селе Байкалово Свердловской области в День знаний торжественно открыли первую в регионе школу, построенную в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

© kamensk-uralskiy.ru

В новом здании сельской школы разместились 22 учебных класса, актовый зал на 300 мест, два спортзала и зал хореографии, и даже собственная стрелковая галерея. В школе есть кухонный блок с современным оборудованием и столовой, библиотека с книгохранилищем. А в медпункте для детей оборудован кабинет стоматолога.

© kamensk-uralskiy.ru

Сельский школьный стадион по оборудованию не уступает городским учебным заведениям. Современное футбольное поле, беговая дорожка, площадки для волейбола, баскетбола и бадминтона. Установлены уличные тренажеры и детские игровые комплексы.

© kamensk-uralskiy.ru

Общая стоимость проекта — более 578 миллионов рублей, из них около 200 миллионов — средства областного бюджета. В школе будут учиться дети из села Байкалово и еще шести близлежащих населенных пунктов. Привозить их на занятия будут на трех школьных автобусах. Открытие нового здания школы в Байкалово позволило отказаться от обучения ребят во вторую смену.

https://kamensk...-baykalovo.html

https://ideputa...ru/news/1153133

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Свердловская область

г. Березовский

В Березовском в День знаний учеников приняла новая школа № 55, названная в честь первооткрывателя золотых россыпей на Урале Льва Брусницына. Школа укомплектована передовым оборудованием. Здесь, например, есть центр детских инициатив, сенсорная комната и специальный зал для скалолазания.

https://www.zg6...1-09-53-21.html

https://eanews....asti_01-09-2022

© krskstate.ru

Красноярский край

г.Иланский

© krskstate.ru

В День знаний в городе Иланский Красноярского края открылась новая современная школа. Проект был разработан специально для этой территории. Школа состоит из нескольких блоков для учебного корпуса, административных помещений, спортивных мероприятий. С 1 сентября в учреждении будут обучаться 800 учеников.

В здании предусмотрены зал хореографии, актовый зал, библиотека с читальным залом, книгохранилищем и медиатекой. В школе имеется большой спортивный зал. На школьном дворе есть футбольное поле, универсальная баскетбольно-волейбольная площадка, беговая дорожка, яма для прыжков в длину, гимнастический городок. Для организации питания предусмотрен современный пищеблок с обеденным залом на 358 посадочных мест.

В состав медицинского пункта входят кабинеты врача, процедурный и прививочный кабинеты. Для сопровождения школьников с ОВЗ узкими специалистами будут работать кабинеты педагога-психолога, учителя логопеда, учителя дефектолога и сенсорная комната.

http://www.krsk...u/0/news/105691