Постоянные читатели портала «Сделано у нас», наверняка помнят вездеход-амфибию на шинах сверхнизкого давления «Тром-8» Алексея Гринкевича.

Сегодня расскажем вам о новом семействе вездеходов «Тром», получившем номерной индекс 20. Напомним, что индекс означает год разработки базовой машины в семействе.

Представители семейства

Первая машина в семействе — «Тром-20». Это трёхзвенный 12-колёсный вездеход. Последняя секция может отцепляться в случае необходимости.

Тром-20 в версии форвардер (Форвардер - это погрузочное и транспортное средство, относящееся к категории трелёвочных тракторов, используемое для лесозаготовительных работ.) © avatars.dzeninfra.ru

Вездеход предназначен для круглогодичной и всепогодной эксплуатации и способен перевозить 5 тонн груза по болотам любых категорий и на плаву или до 25 человек (в пассажирском варианте). При движении по плотным грунтам грузоподъемность составляет 10 тонн.

По сравнению с «Тром-8» на этой машине используются новые шины размером 1750×800 мм, что позволило существенно увеличить грузоподъёмность без потери в проходимости.

«Тром-20» может перевозить брёвна, трубы и др. тяжеловесный длинномер. На машину может устанавливаться пожарная емкость и гидрант для тушения лесных пожаров, бурильно-крановая машина для установки ЛЭП, оборудование для прокладывания зимников. В силу маленького удельного давления на грунт вездеход способен проводить многие операции в сельском хозяйстве, требующие не повреждать грунт и растения, например опрыскивание и удобрение полей. А способность машины плавать делает её уникальной в своём классе.

«Тром-20 форвардер» — в отличие от обычного «Тром-20», который является универсальной машиной, этот вездеход изначально создавался как форвардер. Поэтому его конструкция имеет ряд принципиальных отличий.

Тром-20 – настоящий болотный монстр из Суругта © avatars.dzeninfra.ru

На этой машине впервые в мире применена компоновка с центральным расположением кабины и двумя погрузочными площадками. Такая конструкция даёт ряд преимуществ. Во-первых, обеспечивает равномерную развесовку по осям как пустой, так и гружёной машины, что положительно сказывается на проходимости. Во-вторых, позволяет на стадии погрузки сортировать брёвна по габаритам или сорту дерева. И, в третьих, движение задним ходом на такой машине не отличается от переднего, поскольку кабина вращается на 360°.

Длина передней грузовой площадки равняется 4 м, задней — 5 м. Грузоподъёмность машины составляет 10 тонн при собственном весе 8 тонн, что является очень хорошим показателем для техники на шинах сверхнизкого давления.

Процесс погрузки © avatars.dzeninfra.ru

Процесс погрузки © avatars.dzeninfra.ru

Компоновка машины — среднемоторная, двигатель расположен внутри первой секции. На этот вездеход, так же как на предыдущий, устанавливаются шины сверхнизкого давления размером 1750×800 мм. В планах выпуск модели на шинах ещё большего размера — 2000×900 мм, что позволит увеличить грузоподъёмность до 14 тонн.

При застревании «Тром-20 форвардер» может подкладывать бревна под свои колеса, приподнимая их благодаря активной балансирной подвеске. Конструкция форвардера защищена патентом международного уровня класса «А».

При застревании "Тром-20 форвардер" может подкладывать бревна под свои колеса, приподнимая их благодаря активной балансирной подвеске © avatars.dzeninfra.ru

Мульчер «Тром-20 УЭС»

Мульчер — машина, предназначенная для измельчения древесины, пней и кустарника на корню. Применяется при расчистке просек в лесу под ЛЭП, газо- и нефтепроводы.

Мульчер "Тром-20 УЭС" за работой © avatars.dzeninfra.ru

В обновлённой машине используются стёкла из поликарбоната, устойчивого к царапинам. Лобовое стекло имеет толщину 12,5 мм, что позволяет выдержать случайное падение даже крупного бревна.

Изменена конструкция фрезы мульчера, что позволило снизить её стоимость почти в два раза по сравнению с предыдущей, при этом не в ущерб надёжности. Была переработана конструкция зубьев, уменьшен их размер, благодаря чему в случае частичной поломки режущего элемента нарушения баланса фрезы сведено к минимуму.

Фреза мульчера © avatars.dzeninfra.ru

Особенности конструкции

Конструкция вездеходов «Тром» состоит из секционной рамы. Днище секций (производитель называет их лодками за герметичность и способность держаться на плаву) — плоское, все узлы и агрегаты находятся внутри секций.

12-колёсный "Тром-20" заезжает на небольшую горку. С этого ракурса хорошо видны герметичные секции рамы © avatars.dzeninfra.ru

Каждая секция имеет по 4 колеса, приводимых в движение зубчатыми роликами за рисунок протектора шин (так называемая «медведка», или привод Робсона). При этом, ролик на ходу очищает протектор от снега и грязи.

Роликовый привод колёс © avatars.dzeninfra.ru

Поворачивают вездеходы за счёт излома рамы между первой и второй секциями, а не поворота колёс. Мосты используются от легендарного советского военного внедорожника ГАЗ-66.

В качестве силового агрегата на машинах 20-го семейства устанавливается отечественный дизельный двигатель Ярославского моторного завода ЯМЗ-534 мощностью 200 л. с.

Кабина вездеходов «Тром-20» оснащается как отопителем, так и кондиционером, причём они работают не от двигателя, а от аккумулятора.

Самое необычное — трансмиссия

«Тром-20» имеет автомобильный руль, рычаги для переключения передний/задний ход и только одну педаль — сцепления.

Кабина вездехода "Тром-20" © avatars.dzeninfra.ru

Обороты двигателя регулируются с помощью специального поворотного регулятора на приборной доске машины.

Этот регулятор заменяет привычную педаль "газа" © avatars.dzeninfra.ru

У мульчера управление осуществляется с помощью двух джойстиков, один из которых отвечает за управление самой машиной, а другой - мульчерным оборудованием. Слева - дисплей бортового компьютера, справа - камеры заднего вида © avatars.dzeninfra.ru

Вместо КПП используется гидрообъёмная трансмиссия: двигатель крутит через карданную передачу насосы в едином блоке. При этом, у 12-колёсной машины один из насосов приводит в движение восемь колёс первых двух секций, другой — четыре задних последней отцепляемой секции. Третий насос приводит в действие дополнительно оборудование: кран-манипулятор, чтобы грузить брёвна, или гребной винт для движения по воде.

Подвеска вездеходов (так же как и предыдущего, 8-го семейства) — балансирная. Каждая пара колёс крепится на металлическое «коромысло», в центре которого проходит ось. Через ось проходит привод колес. На твердом грунте коромысло движется свободно и обеспечивает вездеходу хорошую проходимость — ход колеса составляет больше метра.

Работа балансирной подвески при проезде канавы © avatars.dzeninfra.ru Работа шарнирно-сочленённой рамы на неровностях рельефа © avatars.dzeninfra.ru

При езде по болотам специальный механизм фиксирует коромысло в продольной плоскости, для того чтобы из-за того, что ролик крутится назад, заднее колесо не погружалось в грунт, а переднее — не отрывалось от земли.

Заключение

Вездеходы семейства «Тром-20» имеют широкий спектр применения в народном хозяйстве и являются достойной заменой зарубежной техники, а по проходимости, благодаря шинам сверхнизкого давления, превосходят лучшие мировые образцы.

Форвардеры и мульчеры "Тром" – единственная в мире техника такого класса, способная плавать! © avatars.dzeninfra.ru

Форвардеры и мульчеры «Тром» — единственная в мире техника такого класса, способная плавать!

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