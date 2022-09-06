Оборудование «Росэлектроники» для связи в полевых условиях принято на снабжение МЧС
МЧС России приняло на снабжение во всех территориальных подразделениях транспортные и портативные DMR-радиостанции, произведенные холдингом «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех. Также ведомство сможет использовать мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций и мобильный комплекс информирования и оповещения населения, разработанные предприятиями холдинга.
DMR-радиостанции серийно выпускает Концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»). Они предназначены для обеспечения радиосвязи в сложных погодных условиях и устойчивы к воздействию внешних факторов — вибрации, механическим повреждениям, высоким температурам и попаданию влаги. Аппаратура полностью совместима с уже используемым в МЧС России радиооборудованием, что позволяет интегрировать устройства в существующий комплекс технических средств.
«В ходе многочисленных испытаний, проводившихся совместно с МЧС России, оборудование наших предприятий продемонстрировало надежность и бесперебойную работу. Мы готовы обеспечивать российских спасателей высокотехнологичной продукцией, по своим характеристикам не уступающей мировым стандартам, а также совершенствовать технические характеристики наших изделий в соответствии с потребностями заказчика», — заявил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, управляющая компания холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.
Мобильный узел связи, разработанный специалистами Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику»), дает возможность организовать в полевых условиях спутниковую, проводную и радиосвязь, создать локально-вычислительную сеть, осуществлять видеонаблюдение, а также обеспечивать передачу данных, в том числе по видеоконференцсвязи в ведомственной цифровой сети.
Мобильный комплекс информирования и оповещения позволяет транслировать экстренную аудиовизуальную информацию из мест массового пребывания людей, а также в труднодоступных районах, не охваченных средствами оповещения.
В настоящее время МЧС России продолжает реализацию программы технического переоснащения службы до 2030 года. Распоряжением Правительства РФ Объединенная приборостроительная корпорация определена единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 годов.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.