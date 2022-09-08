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Армия и Флот

Партия ЗРК «Тор-М2» поступила на вооружение в войска Восточного военного округа

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ЗРК «Тор-М2» является представителем нового поколения боевых средств ПВО малой дальности. Отличается повышенной эффективностью при отражении налётов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия. Предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе выполненных по технологии «стелс».

Зенитный ракетный комплекс может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме, одновременно сопровождать до нескольких десятков воздушных целей.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12437385@egNews

ЗРК «Тор-М2»
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