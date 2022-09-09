Испытательный пресс Российского производства
Здравствуй дорогй читатель. Меня зовут Иван, Я инженер компании «Спектр ТМ», хочу поделится с тобой новостью о том что силами нашей компании был создан абсолютно с нуля Испытательный пресс для проверки асфальта и бетона на прочность под названием «СПЕКТР 500»
Рендер пресса © Фото из открытых источников
Идея была проста: создать испытательное оборудование, надежное, из Российских комплектующих, но не уступающее по харрактеристикам зарубежным аналогам.
И у нас получилось: уже созданн опытный образец, внесен в реест средвств измерений, и запущено мелкосерийное производство данной единицы.
Пресс превзошел наши ожидания по своим харрактеристикам, большинство комплекующих мы изготавливаем самостоятельно, часть заказываем у своих партнеров, контроллеры и ПО мы разработали самостоятельно, наладили их производство и конечно постоянно улучшаем, но не обошлось и без казусов: изначально планировалось что пресс будет так же работать на растяжение, как разрывная машина, что он собственно умеет, но регестрировать данную функцию придется отдельно, а это достаточно затратная как финансово так и по времени процедура, поэтому модель пока выпускается без данного функционала.
На данный момент ведутся разработки еще 4х подобных машин для испытания бетона высокой прочности и испытаний легкоразрушимых матералов и ряд других.
Готовим к отгрузке © Фото из открытых источников
А вот на фото вы видете первый пресс, который отправился к своему владельцу, и уже запущен в работу.
Надеюсь в ближайшем будущем представлю вам еще ряд разработанных нами моделей оборудования.
Спасибо что читали мою публикацию
Инженер ООО «Спектр ТМ»
Чемоданов Иван
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.