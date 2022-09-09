Испытательный пресс Российского производства

Здравствуй дорогй читатель. Меня зовут Иван, Я инженер компании «Спектр ТМ», хочу поделится с тобой новостью о том что силами нашей компании был создан абсолютно с нуля Испытательный пресс для проверки асфальта и бетона на прочность под названием «СПЕКТР 500»

Рендер пресса © Фото из открытых источников

Идея была проста: создать испытательное оборудование, надежное, из Российских комплектующих, но не уступающее по харрактеристикам зарубежным аналогам.

И у нас получилось: уже созданн опытный образец, внесен в реест средвств измерений, и запущено мелкосерийное производство данной единицы.

Пресс превзошел наши ожидания по своим харрактеристикам, большинство комплекующих мы изготавливаем самостоятельно, часть заказываем у своих партнеров, контроллеры и ПО мы разработали самостоятельно, наладили их производство и конечно постоянно улучшаем, но не обошлось и без казусов: изначально планировалось что пресс будет так же работать на растяжение, как разрывная машина, что он собственно умеет, но регестрировать данную функцию придется отдельно, а это достаточно затратная как финансово так и по времени процедура, поэтому модель пока выпускается без данного функционала.

На данный момент ведутся разработки еще 4х подобных машин для испытания бетона высокой прочности и испытаний легкоразрушимых матералов и ряд других.

Готовим к отгрузке © Фото из открытых источников

А вот на фото вы видете первый пресс, который отправился к своему владельцу, и уже запущен в работу.

Надеюсь в ближайшем будущем представлю вам еще ряд разработанных нами моделей оборудования.

Спасибо что читали мою публикацию

Инженер ООО «Спектр ТМ»

Чемоданов Иван