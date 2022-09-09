В одной из старейших университетских библиотек СПбГАСУ России появился ЭларСкан

Новейшее отечественное специализированное оборудование для высококачественной и бережной оцифровки документов поставлено в научно-техническую библиотеку Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ).

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На сегодняшний день, научно-техническая библиотека СПбГАСУ хранит в своих фондах более 1 млн. изданий по строительству и архитектуре, является сложной, динамично развивающейся системой, ориентированной на поддержку образовательного и научно-исследовательского процесса.

Деятельность научно-технической библиотеки направлена на создание комфортной информационно-библиотечной среды, способствующей решению задач многоуровневой подготовки высококвалифицированных, социально ответственных специалистов на основе современных научных методов и образовательных технологий.

С помощью нового ЭларСкан А2-600Р специалисты библиотеки смогут оцифровать наиболее востребованные, а также ценные и редкие документы из своего фонда.

Заведующий научно-технической библиотекой СПбГАСУ Романова Елена Геннадьевна: «Отечественный сканер ЭларСкан А2-600Р позволит в потоковом режиме сканировать сшитые и расшитые библиотечные документы, форматом до А2+. Причем он одинаково бережно и безопасно работает как с оригиналами в хорошем состоянии, так и с ветхими, поврежденными временем страницами. Профессиональная CMOS RGB камера 50Mп дает широкие возможности для оцифровки слабоконтрастных текстов, а также графики, что особенно актуально для библиотеки архитектурно-строительного университета. Специалисты библиотеки смогут легко регулировать V-образную ручную книжную колыбель под разную толщину оригиналов, меняя угол раскрытия на 90, 120 и 180 градусов. Сканер позволяет создавать электронные копии эталонного качества для книг толщиной до 15 см и весом до 15 кг».

Стоит отметить, сканеры ЭларСкан входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.