В одной из старейших университетских библиотек СПбГАСУ России появился ЭларСкан
Новейшее отечественное специализированное оборудование для высококачественной и бережной оцифровки документов поставлено в научно-техническую библиотеку Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ).
На сегодняшний день, научно-техническая библиотека СПбГАСУ хранит в своих фондах более 1 млн. изданий по строительству и архитектуре, является сложной, динамично развивающейся системой, ориентированной на поддержку образовательного и научно-исследовательского процесса.
Деятельность научно-технической библиотеки направлена на создание комфортной информационно-библиотечной среды, способствующей решению задач многоуровневой подготовки высококвалифицированных, социально ответственных специалистов на основе современных научных методов и образовательных технологий.
С помощью нового ЭларСкан А2-600Р специалисты библиотеки смогут оцифровать наиболее востребованные, а также ценные и редкие документы из своего фонда.
Заведующий научно-технической библиотекой СПбГАСУ Романова Елена Геннадьевна: «Отечественный сканер ЭларСкан А2-600Р позволит в потоковом режиме сканировать сшитые и расшитые библиотечные документы, форматом до А2+. Причем он одинаково бережно и безопасно работает как с оригиналами в хорошем состоянии, так и с ветхими, поврежденными временем страницами. Профессиональная CMOS RGB камера 50Mп дает широкие возможности для оцифровки слабоконтрастных текстов, а также графики, что особенно актуально для библиотеки архитектурно-строительного университета. Специалисты библиотеки смогут легко регулировать V-образную ручную книжную колыбель под разную толщину оригиналов, меняя угол раскрытия на 90, 120 и 180 градусов. Сканер позволяет создавать электронные копии эталонного качества для книг толщиной до 15 см и весом до 15 кг».
Стоит отметить, сканеры ЭларСкан входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.