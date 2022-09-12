ОДК поставила газотурбинные установки для «Газпрома»

© rostec.ru

В начале сентября АО «ОДК-Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) выполнило отгрузку четырех комплектов газотурбинных установок для «Газпрома». Агрегаты заменят импортное оборудование на объектах компании.

Два комплекта ГТУ-25П отгружены на дожимную компрессорную станцию газового промысла ГП-1 Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Установки на базе отечественного двигателя ПС-90ГП-25 предназначены для технического перевооружения газоперекачивающих агрегатов и замены зарубежных силовых установок. Всего на объекте подлежат замене двигатели пяти газоперекачивающих агрегатов. Производство и поставка еще трех ГТУ-25П планируется в 2023 году.

© rostec.ru

Еще два комплекта ГТУ-10П отгружены на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение для уникального производственного комплекса − установки мембранного выделения гелиевого концентрата. В настоящее время здесь уже эксплуатируются шесть ГТУ-10П в составе газоперекачивающих агрегатов. Чаяндинское месторождение является ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири».

«Технические характеристики продукции завода, включая мощность и надежность, помогают „Газпрому“ успешно реализовывать стратегически важные для страны проекты. Особое внимание мы сегодня уделяем качеству выпускаемой продукции и послепродажному обслуживанию техники с целью эффективного долгосрочного партнерства», − отметил заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы» Александр Иноземцев.

Газотурбинные установки ГТУ-10П мощностью 10 МВт и ГТУ-25П мощностью 25 МВт созданы на базе газогенератора авиационного двигателя ПС-90А, применяющегося на современных отечественных пассажирских самолетах типа Ил-96-300, Ту-204, Ту-214. ГТУ-25П признана экспертами самым высокоэффективным российским приводом для газоперекачивающей инфраструктуры.