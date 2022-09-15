ПК «ЧТЗ» начала отправку техники потребителям

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Производственная компания «Челябинский тракторный завод» (совместное предприятие Концерна «Тракторные заводы» и АО «Концерн «Уралвагонзавод») запустила производственную линию по сборке дорожно-строительной техники и начала отправку машин потребителям. Серийные тракторы уже уехали в Красноярский край для нужд ГУФСИН, а четыре болотоходные модели будут трудиться в компании «Норильсктрансгаз».

Все работы по подготовке производства и трудоустройству сотрудников в Производственную компанию «Челябинский тракторный завод» были завершены в августе, что позволило оперативно запустить сборку техники и начать отправку готовой продукции потребителям уже в сентябре этого года.

Первенцем вновь созданной производственной компании стал бульдозер 15-ого класса тяги модели Б14 с гидромеханической трансмиссией. Он предназначен для выполнения широкого комплекса работ в строительстве, различных отраслях промышленности. Землеройные работы техника спокойно выполняет в большом диапазоне температур окружающего воздуха (±50̊).

ПК «ЧТЗ» продолжает традиции челябинского тракторостроения и поддерживает высокий статус надежного поставщика дорожно-строительной техники. На его площадке продолжается выпуск машин, ранее законтрактованных на «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Так, серийные Б10М с мелиоративным корчевателем уже уехали в Красноярский край для нужд ГУФСИН. Четыре болотоходные модели Б10МБ будут трудиться в компании «Норильсктрансгаз». Предполагается, что тракторы будут задействованы на прокладке и строительстве дорог, в том числе в зимний период: будут буксировать различные приспособления, неисправную технику и перевозить грузы в условиях бездорожья. Потребитель выбрал челябинскую технику прежде всего потому, что машины с механической трансмиссией наиболее приспособлены для работы в экстремальных климатических условиях Крайнего Севера.

Ожидается, что до конца года в ПК «ЧТЗ» будет налажен ритмичный и стабильный выпуск техники. В планах руководства компании — занять одну шестую объема российского рынка дорожно-строительной техники легкого и среднего класса уже в 2023 году.