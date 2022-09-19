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Спортивные объекты

В Краснодаре открылся крупнейший в России центр подготовки молодежных баскетбольных команд

 © russiabasket.ru

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия молодежного тренировочного центра «Локомотив-Кубань».

Новый спортивный комплекс, не имеющий аналогов в России, состоит из трех крытых площадок (центральная — с трибунами на 500 посадочных мест), а также уличной — с профессиональным покрытием для баскетбола 3×3. Кроме того, в объекте находится гостиница на 45 номеров, тренажерный зал, столовая, кафе и медицинский центр.

 © lokobasket.com

 © lokobasket.com

 © lokobasket.com

 © ki-news.ru

 © img.lokobasket.com

 © brupress.ru
Источник: https://russiabasket.ru/news/39863/...ntr-podgotovki-molodezhnyx-basketbo

спортивные объекты, Краснодарский край
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