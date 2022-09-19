Ростех передал первый медицинский «Ансат» в Зимбабве

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Санитарный вертолет «Ансат» и автомобиль скорой помощи передали для нужд экстренных служб Зимбабве .

Презентацию «Ансата» в Зимбабве провел главный врач Национальной службы санитарной авиации России Андрей Переведенцев. Он рассказал африканским коллегам о возможностях медицинского оборудования, отметив, что вертолет, по сути, является «летающей палатой реанимации».

Поставленный «Ансат» — первый шаг в создании санавиации в Зимбабве. Для страны потребуется около 50 медицинских вертолетов. И весьма вероятно, что это будет масштабный проект сотрудничества России и Зимбабве.

Фото: https://aviafor...at.18300/page-3