ПО «ТЕХНОРОС» укрепляет свои позиции в сегменте металлургических кранов

Специалистами ПО «ТЕХНОРОС» за последнее время был реализован ряд значимых проектов для металлургической отрасли. Были успешно введены в эксплуатацию шесть новых мостовых кранов для предприятий — лидеров отечественной металлургии: АО «Уральская сталь», АО ЕВРАЗ «Западносибирский металлургический комбинат», АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», и ПАО «Северсталь».

Так, летом текущего года ПО «ТЕХНОРОС» сдало в эксплуатацию литейный кран крупному металлургическому комбинату — АО «Уральская сталь». Это четырехбалочный мостовой металлургический литейный кран КМЭМЛ 210+63/20-27,5-А8, У3, грузоподъемностью главного подъема 210 тонн и грузоподъемностью 63/20 т тележки вспомогательного подъема. На предприятии была произведена замена мостового литейного крана грузоподъемностью 180+63/20 тонн на новый кран большей грузоподъемности для эксплуатации в разливочном пролете электросталеплавильного цеха. Новый кран используется для транспортировки сталеразливочных ковшей с расплавленным металлом и разливки металла на МНЛЗ, а также для обеспечения безостановочной организации производственного процесса в разливочном пролете цеха.

В конструкции крана реализован новый принцип соединения главных балок с балансирами передвижения. Это значительно упрощает ремонт и обслуживание оборудования. Надежность металлоконструкций ответственных узлов и соединений обеспечивается многоступенчатым контролем качества их изготовления.

Механизм передвижения крана состоит из 4 раздельных приводов. При выходе из строя одного из приводов механизма передвижения, остальные приводы обеспечивают работу крана в нештатном режиме до завершения технологической операции. На кране установлена система контроля сближения с соседними кранами. В компоновке привода главного подъема крана реализована схема нового поколения с использованием дифференциального редуктора.

Питание крана осуществляется от источника постоянного тока через троллейный токоподвод.

Литейный кран г/п 210 тонн, АО "Уральская сталь" © tehnoros.ru

В прошлом году подобный кран изготовленный ПО «ТЕХНОРОС», начал свою работу на крупнейшем в Сибири сталелитейном предприятии «ЕВРАЗ ЗСМК». Новый мостовой четырехбалочный металлургический литейный кран КМЭМЛ 210+63/20-27,5-А7, У3, установленный в разливочном пролете электросталеплавильного цеха, предназначен для выполнения ряда технологических операций, необходимых для выплавки и разливки жидкой стали. На кране также реализована современная конструкция привода главного подъема с использованием дифференциального редуктора вместо традиционной зубчатой передачи. Обратная связь электродвигателей механизма главного подъема крана с системой управления, осуществляемая при помощи датчика положения ротора, позволяет проводить подъем груза с заданными скоростями. Механизм передвижения крана оборудован энкодерами, служащими для синхронизации движения приводов на противоположных сторонах крана и исключения его перекоса. Для обеспечения безопасности и безаварийной работы на кране также установлены специальные приборы и устройства: конечные выключатели, ограничители грузоподъемности, крановые весы, аппараты электрической защиты и блокировки. Электропитание нового крана осуществляется от трехфазной сети переменного тока с номинальным напряжением 380 В.

Литейный кран г/п 210 тонн, ЕВРАЗ ЗСМК © tehnoros.ru

Линейка литейных кранов ПО «ТЕХНОРОС» включает в себя двух и четырехбалочные краны грузоподъемностью главного подъема от 100 до 500 тонн, что закрывает практически все потребности крупнейших предприятий отрасли.

С недавних пор на Новолипецком металлургическом комбинате эксплуатируется мостовой кран 150+80/20-27-А7, который выполняет грузовые операции на участке ремонта и подготовки оборудования вакууматора, а также технологических операций на самом вакууматоре в пролете конвертного цеха, с температурным режимом от -40 до +80 градусов.

Мостовой кран г/п 150 тонн, ПАО "НЛМК" © tehnoros.ru

Еще два мостовых специальных крана КМЭСТВг 45/45/45-33,5-А8, У2 грузоподъемностью 45 тонн были введены в эксплуатацию уже на Нижнетагильском металлургической комбинате холдинга «ЕВРАЗ». Оборудование работает в цехе готовой продукции комбината. Оба крана предназначены для подачи, настилки, сортировки, уборки и кантовки непрерывно-литой заготовки массой 45 тонн и температурой 900 °C. Двухбалочные краны с поворотными тележками и гибким подвесом траверсы оснащены магнитами и управляемыми подхватами. В данном проекте было успешно реализовано нестандартное решение, позволившее ему уйти от отдельных технических трудностей, возникавших при эксплуатации старых кранов с жестким подвесом траверсы.

Специальный мостовой кран г/п 45/45/45 тонн, "ЕВРАЗ НТМК" © tehnoros.ru

В рельсобалочном цехе «ЕВРАЗ НТМК» недавно начал эксплуатироваться ещё один специальный мостовой кран КМЭСТ 62/35/20-33-А7, У3 грузоподъемностью 62/35/20 тонн на крюковых подвесах, магнитах и крюках магнитной траверсы соответственно, изготовленный ПО «ТЕХНОРОС» по индивидуальному проекту. Кран с гибким подвесом траверсы и управляемыми подхватами эксплуатируется на участке термической обработки рельсов и предназначен для подъема и транспортирования рельсового проката, нагретого до температуры 200 °C. Кран также используется для проведения ряда работ по ремонту цехового оборудования. Конструкция всех узлов крана обеспечивает поузловую замену вышедшего из строя оборудования без демонтажа металлоконструкций и подобных крупногабаритных узлов, что повышает ремонтопригодность крана.

Специальный мостово кран г/р 62 тонны, "ЕВРАЗ НТМК" © tehnoros.ru

Несколько месяцев назад был сдан в эксплуатацию электрический мостовой кран с жестким подвесом траверсы и вращающейся тележкой (так называемый пратцен-кран) КМЭСТВж 16/16/16-31-А8 спроектированный и изготовленный специалистами ПО «ТЕХНОРОС». Оборудование грузоподъемностью 16 тонн эксплуатируется в цехе сортопрокатного производства металлургического комбината ПАО «Северсталь» на участке сортовой заготовки. Пратцен-кран обеспечивает разгрузку сортовой заготовки длиной до 12 м и температурой до 500 °C с железнодорожных платформ, перемещение заготовки по пролету для складирования в стеллажи и на загрузочные решетки сортовых станов, сопровождение технологического процесса линии переката стана 350.

В конструкции крана реализован набор самых современных технических решений, позволяющих сократить количество ремонтов и увеличить срок службы оборудования:

Система, отслеживающая перекос крана.

На каждой балансирной тележке имеются по два индуктивных датчика. При забегании одной торцевой балки моста относительно другой, исходя из показаний индуктивных датчиков, система управления производит выравнивание крана.

Электрический мостовой кран с жестким подвесом траверсы и вращающейся тележкой г/п 16/16/16 тонн, ПАО "Северсталь" © tehnoros.ru

Система вибродиагностики механизма подъема.

На подшипниковых узлах двигателя и на подшипниковых узлах первой и второй ступени редуктора механизма подъема крана установлены датчики, передающие сигнал в систему управления краном. При выявлении отклонений в работе узла система управления выдает информацию на дисплей крановщика.

Автоматизированная система смазки рельсов.

При передвижении крана ролики автоматизированной системы смазки рельсов наносят смазочный материал на боковые поверхности рельсов кранового пути. Компоненты системы установлены на вертикальном кронштейне посередине торцевых балок крана. Подобная система используется также и на некоторых других кранах производства ПО «ТЕХНОРОС», успешно работающих на крупнейших металлургических предприятиях страны.

ПО «ТЕХНОРОС» традиционно поставляет металлургам и другие специальные технологические краны: мульдозавалочные, колодцевые, ковочные, клещевые, магнитные и магнитно-грейферные, траверсные, а также козловые грейферные рудные перегружатели.

Мостовой электрический кран с управляемыми клещами г/п 150 тонн ПАО "НЛМК" © tehnoros.ru

На сегодняшний день продуктовый ряд компании позволяет удовлетворить потребности предприятий металлургической отрасли не только в крановом оборудовании. ПО «ТЕХНОРОС» предлагает широкую линейку оборудования для перевалки навалочных грузов.

В сентябре 2020 г. на открытом складе Тршинецкого металлургического завода (Třinecké železárny A.S. г. Тршинец, Чехия) был введен в эксплуатацию современный портальный цепной ковшовый реклаймер (заборщик) производительностью 1200 т/час по железорудному сырью, изготовленный по проекту компании «ТЕХНОРОС». Реклаймер используется для усреднения рудных материалов при производстве доменного агломерата и шихты для сталеплавильного производства, а также для расформирования насыпных штабелей и постоянной подачи усредненного материала на складской конвейер. Задача усреднения руды является актуальной и для российских металлургов.

Ковшовый цепной реклаймер "Каскад", Třinecké železárny A.S. г. Тршинец, Чехия © tehnoros.ru

Металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты зачастую получают уголь и железорудное сырье по железной дороге. Для разгрузки полувагонов применяются вагоноопрокидыватели, которые в зависимости от габаритов и грузоподъемности полувагонов вагоноопрокидыватели могут иметь грузоподъемность 100, 110, 125 и 134 тонны. В основном применяются роторные или боковые вагоноопрокидыватели. Весь ряд вагоноопрокидывателей поставляется компанией «ТЕХНОРОС». В начале этого года была завершена поставка вагоноопрокидывателя ВРС-93-110М на Ново-Иркутскую ТЭЦ. Предприятия угольной энергетики также активно используют подобное оборудование.

Разработка и реализация «под ключ» уникальных инженерно-технических решений для металлургической промышленности традиционно является одним из приоритетных направлений деятельности Производственного объединения «ТЕХНОРОС». За 30 лет работы на рынке тяжелого машиностроения компания изготовила и поставила более 100 единиц сложного подъемно-транспортного оборудования для крупнейших предприятий отрасли.

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