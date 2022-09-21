В России успешно испытали гибрид самолета и вертолета
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Компания «Аэромакс» успешно завершила летные испытания гражданского конвертоплана, сочетающего функции самолета и вертолета. Аппарат может применяться в не оснащенных аэродромами районах для нужд энергетики и сельского хозяйства, сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Гражданский конвертоплан производства российской компании „Аэромакс“ успешно прошел летные испытания. Новая модель воздушного судна Д-20К совмещает в себе функциональные возможности самолета и вертолета: аппарат может осуществлять дальние перелеты на большой скорости и способен к вертикальному взлету и посадке», — сказали ТАСС в Платформе НТИ.
Д-20К оснащен двигателем внутреннего сгорания и имеет максимальную взлетную массу 29 кг. Разработчики считают, что его можно использовать для обслуживания территорий без аэродромных площадок. Основное предназначение судна — фото-, видео-, тепловизионная и мультиспектральная съемка, а также лазерное воздушное сканирование для энергетики, лесного и сельского хозяйства.
Летательный аппарат является модифицированной версией беспилотника самолетного типа Д-20, применяющегося для аэросъемки и мониторинговых миссий. Вертикальный взлет и посадка стали возможны благодаря четырем электрическим двигателям, а оснащенный толкающим воздушным винтом двигатель внутреннего сгорания обеспечивает горизонтальный полет на расстояние до 800 км с максимальной скоростью 144 км/ч и продолжительностью полета до 11 часов.
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