«Россети ФСК ЕЭС» обновила оборудование двух крупнейших энергоцентров в Нижегородской области

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по ремонту парка разъединителей 500 кВ на подстанциях «Арзамасская» и «Луч». Модернизация оборудования направлена на повышение надежности электроснабжения жителей Нижегородской области с населением более 3 млн человек, инфраструктурных объектов «Газпром» и «РЖД», крупных машиностроительных и металлургических предприятий.

Разъединители являются важнейшим коммутационным устройством, предназначенным для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении на них работ. На подстанциях отремонтировали 8 комплектов разъединителей 500 кВ. На оборудовании были заменены дефектные детали, очищены контактные вводы, отрегулированы основные узлы оборудования.

Подстанции 500 кВ «Арзамасская» и «Луч» общей установленной мощностью 2754 МВА, являются ключевыми объектами нижегородской энергосистемы. От стабильной работы энергоцентров зависит надежность электроснабжения потребителей юга и северо-запада Нижегородской области, в том числе газокомпрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», а также тяговых транзитов Горьковской железной дороги. Объекты обеспечивают связь между энергосистемами Волги и Центра.

Крупные работы по ремонту разъединителей также проведены на ключевых центрах питания 500 кВ «Помары» в республике Марий Эл, «Куйбышевская» и «Азот» в Самарской области. Всего до конца 2022 года в рамках ремонтной программы и подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду компания выполнит ремонт 627 единиц оборудования в регионах Поволжья.