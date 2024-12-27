В Самарской области внедрили инновационные технологии на подстанции, питающей северо-запад региона

Завершилась модернизация одной из крупнейших электрических подстанций Самарской области. Она снабжает северо-западную часть региона, где сосредоточены крупные промышленные предприятия.

На подстанции «Азот» запустили интеллектуальную систему охлаждения 2-х автотрансформаторов общей мощностью 1 050 МВА. Она контролирует работу вентиляторов и маслонасосов, на основе поступающих онлайн данных о температуре окружающей среды и режимах силового агрегата. Благодаря этому оптимизируется загрузка устройств. Инновационные решения разработаны научно-техническим центром группы «Россети». Модернизация позволит сократить расход электроэнергии объекта на собственные нужды на 35 процентов. Причём, экономия ресурса — отнюдь не единственный результат.

«Помимо экономии электроэнергии, благодаря рациональному использованию системы охлаждения трансформаторов, мы снижаем износ оборудования и увеличиваем ресурс его надежности, что является первостепенным для обеспечения качественного и безопасного энергоснабжения наших потребителей», — рассказал Сергей Гречин, главный инженер филиала ПАО «Россети» — Самарского ПМЭС.

Система полностью автоматизирована. Работает без участия персонала. Инновация продлит срок службы оборудования, от которого напрямую зависит надёжность электроснабжения северо-западной части региона, где сосредоточены крупные промышленные предприятия. Модернизация выполнена в рамках отраслевого нацпроекта «Энергоэффективная подстанция». Этот объект — первый в области, где реализована подобная технология. Аналогичные системы будут внедрены ещё на 5 подстанциях региона до 2029 года.

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