Группа компаний «Формула», системный интегратор в сфере автоматизации и реинжиниринга бизнес-процессов, запустила программу «Оптимизация и нормализация нормативно-справочной информации (НСИ)» для производственных предприятий и маркетплейсов.

Данная программа позволяет компаниям построить крепкий фундамент для корректной автоматизации своего бизнеса и дальнейшего внедрения ERP-системы. В ходе работ проводятся формирование, нормализация и актуализация НСИ, оптимальное моделирование номенклатуры, устраняются противоречивые, ошибочные и устаревшие данные, вводятся единые стандарты наименования и классификации объектов НСИ, прорабатываются технологические процессы и происходит их фиксирование в НСИ.

Среди результатов программы «Оптимизация и нормализация НСИ» улучшение качества данных на предприятии и эффективная система управления НСИ, оптимизация складских запасов и закупочного бюджета, сокращение трудозатрат персонала на работу с учетной системой, ускорение бизнес-процессов по складскому и бухгалтерскому учету, по управлению финансами и планированию. Для маркетплейсов становится возможным успешная интеграция с сайтом и Интернет-магазином, возможность ведения корректной аналитической отчетности и улучшение информированности руководства компании, повышение обоснованности и эффективности принятия ими решений.

Специалисты группы компаний «Формула» разработали специальные технологии выполнения работ по оптимизации и нормализация НСИ, предусмотренные как для производственных предприятий, так и для маркетплейсов. Например, технология работ для производственных компаний состоит из трех этапов:

нормализация справочника номенклатуры в ERP-системе;

работа с конструкторским составом изделия в ERP- и PDM-системах;

работа с технологическим составом изделия в ERP-системе.

«Когда компании хотят автоматизировать свои финансовые и производственные процессы, им необходимо вначале создать крепкую базу с помощью оптимизации и нормализации своих объектов НСИ: номенклатура с характеристиками и особенностями учета, ресурсные спецификации продукции, маршрутные карты технологических процессов, статьи доходов и расходов, кадровые данные и пр. Практика показывает, что очень часто в нормативно-справочной информации на предприятиях есть множество проблем, путаница и хаос, а хаос, как известно, автоматизировать невозможно», — отметила генеральный директор группы компаний «Формула» Ольга Васильева.

Группа компаний «Формула» - системный интегратор в сфере автоматизации и реинжиниринга бизнес-процессов работает c 2006 г. на ИТ-рынке России. Три основных направления деятельности ГК «Формула» — это «Формула ERP» (внедрение ERP-проектов от моделирования бизнес-процессов до цифровой трансформации), «Формула Софт» (официальный партнер «1С» по дистрибуции программ и автоматизации предприятий) и «Формула Розница» (ИТ-технологии для ритейла и сферы услуг). За 16 лет работы ГК «Формула» стала надежным деловым партнером для более чем 300 российских и международных компаний. Среди разработок ГК «Формула» «Международная логистика: автоматизация расчётов» и «Автоматизация субдавальческой схемы» на платформе «1С».