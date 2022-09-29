«ТВЭЛ» начала поставки топлива для китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600

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На Машиностроительном заводе в Электростали (АО «МСЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») выполнена первая отгрузка в Китай ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах CFR-600 — флагманского проекта КНР в области «быстрой» атомной энергетики.

«Проект по производству топлива для реактора CFR-600 реализуется уже три года. Это уникальная по своей сложности и инновационности задача. Топливная компания Росатома „ТВЭЛ“ строго выполняет свои обязательства по поставкам серийного топлива CFR-600. Заказчику отгружены первые тепловыделяющие сборки для стартовой загрузки реактора. Топливная компания в очередной раз подтвердила, что готова реализовывать сложные проекты в нестандартных условиях, гибко подходить к требованиям наших партнеров. Безусловно, мы видим большой потенциал для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в КНР», — отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

Производство уранового топлива CFR-600 было создано на Машиностроительном заводе в 2021 году, для этого на предприятии была проведена модернизация участка по фабрикации ТВС для «быстрых» реакторов, разработано и смонтировано уникальное оборудование.

В конце 2021 году заказчику были направлены макеты сборок системы управления и защиты для испытаний имитационной зоны реактора.До конца года планируется отправить заказчику еще две партии топлива для стартовой загрузки реактора и первой перегрузки.

Для справки:

Контракт на поставку топлива для CFR-600 был заключен в декабре 2018 года в рамках выполнения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации на территории Китайской Народной Республики демонстрационного реактора на быстрых нейтронах. Фактически это часть масштабной комплексной программы сотрудничества в сфере атомной энергетики на ближайшие десятилетия.

В частности, помимо сотрудничества по проекту CFR-600, речь идет о сооружении новейших российских энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1200, относящихся к поколению 3+, на двух площадках в Китае (АЭС «Тяньвань» и АЭС «Сюйдапу»). Пакет межправительственных документов по этим проектам был подписан в 2018 году в ходе встречи глав государств.