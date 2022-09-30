Ростех и ФРП запустили в Красноярске производство станций тропосферной связи

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) запустил производство станций тропосферной связи «Гроза» с высокоскоростным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Оборудование позволяет обеспечить связь на расстоянии до 210 км в горных, труднодоступных и малонаселенных районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдаленных промышленных объектах.

Производство развернуто на красноярском НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» с привлечением льготного займа на 335 млн рублей от Фонда развития промышленности.

Станция способна обеспечить мобильную связь и доступ в интернет в труднодоступных районах, где тропосферная связь оказывается единственным возможным и экономически оправданным решением, например в горах или местах с экстремальными климатическими условиями.

Главным преимуществом новой аппаратуры является дальность связи и скорость информационного потока. Оборудование может передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи.

«Станция тропосферной связи может использоваться для подключения любых объектов и позволяет передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности. Кроме того, тропосферная связь экономически более выгодна по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. Несмотря на более высокую стоимость самого оборудования, за один-два года эксплуатации станции тропосферной связи инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся, поскольку пользователь не платит за аренду спутникового канала и не несет никаких других дополнительных расходов», — отметил генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

В аппаратуре используется технология передачи данных, основанная на отражении сигнала от тропосферы — нижнего слоя атмосферы. Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 см может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге. В состав изделия также входит высокоскоростной цифровой модем тропосферной связи на основе нейронных сетей. За счет встроенных алгоритмов обработки информации аппаратура способна «обучаться» в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов.

В рамках пилотных испытаний станции «Гроза» специалисты НПП «Радиосвязь» успешно провели подключение нескольких социальных и инфраструктурных объектов на территории Красноярского края, в том числе фельдшерско-акушерского пункта и 50-километрового участка трассы между населенными пунктами.