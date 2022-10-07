В Грозном открылся Центр Олимпийской подготовки по дзюдо

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7 октября в Грозном состоялось торжественное открытие Центра Олимпийской подготовки по дзюдо.

Строительство центра в октябре 2016 года. Он включает в себя большой зал для занятий дзюдо, рассчитанный на 8 татами и 700 зрительских мест и отдельный зал со всеми необходимыми условиями для профессиональных дзюдоистов. Здесь также есть раздельные фитнес-залы для мужчин и женщин, плавательный бассейн, кафетерий на 100 посадочных мест, фито-бар, магазин спортивной одежды, медицинский и массажный кабинеты и футбольная площадка под открытым небом.

© chechnyatoday.com

На территории комплекса имеется четырёхзвёздочная гостиница «Эдельвейс Грозный». В нее входит 47 комфортабельных номеров уровня 4*, прачечная и химчистка. Гостиница готова принимать 100 человек в день.

Для детей дошкольного возраста оборудован отдельный спортивный зал, оснащённый специальным оборудованием для проведения тренировок в игровой форме с учётом всех мер безопасности. Помимо этого имеется учебный центр, в котором дети и их родители могут изучать иностранные языки, а также посещать развивающие курсы.

Ежедневно на территории комплекса будут заниматься около 500 дзюдоистов. Он сможет принимать у себя крупные межрегиональные и международные учебно-тренировочные сборы, а также проводить различные спортивные соревнования.

© chechnyatoday.com

© chechnyatoday.com

© chechnyatoday.com

© chechnyatoday.com

© chechnyatoday.com