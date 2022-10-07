В Грозном открылся Центр Олимпийской подготовки по дзюдо
7 октября в Грозном состоялось торжественное открытие Центра Олимпийской подготовки по дзюдо.
Строительство центра в октябре 2016 года. Он включает в себя большой зал для занятий дзюдо, рассчитанный на 8 татами и 700 зрительских мест и отдельный зал со всеми необходимыми условиями для профессиональных дзюдоистов. Здесь также есть раздельные фитнес-залы для мужчин и женщин, плавательный бассейн, кафетерий на 100 посадочных мест, фито-бар, магазин спортивной одежды, медицинский и массажный кабинеты и футбольная площадка под открытым небом.
На территории комплекса имеется четырёхзвёздочная гостиница «Эдельвейс Грозный». В нее входит 47 комфортабельных номеров уровня 4*, прачечная и химчистка. Гостиница готова принимать 100 человек в день.
Для детей дошкольного возраста оборудован отдельный спортивный зал, оснащённый специальным оборудованием для проведения тренировок в игровой форме с учётом всех мер безопасности. Помимо этого имеется учебный центр, в котором дети и их родители могут изучать иностранные языки, а также посещать развивающие курсы.
Ежедневно на территории комплекса будут заниматься около 500 дзюдоистов. Он сможет принимать у себя крупные межрегиональные и международные учебно-тренировочные сборы, а также проводить различные спортивные соревнования.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.