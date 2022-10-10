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Армия и Флот

Беломорканал. Почему проект Сталина снова востребован?

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456241128&hash=7ce492cfbeee32ad
Источник: https://vk.com/wall-166596029_193792

Армия флот
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