«Саянскхимпласт» переходит на новую технологию производства хлора и каустика

Завод «Саянскхимпласт» (СХП, г. Саянск) первым в России начал внедрение технологии «нулевого зазора» на производстве хлора и каустика. Уникальная технология разработана японской компанией Asahi Kasei и считается самой современной на рынке, которая позволяет обеспечить максимальный выпуск продукции и снизить удельное потребление электроэнергии до 30% по сравнению с классической мембранной технологией, сообщили в компании.

В июле — августе на предприятии после реконструкции введены в эксплуатацию четыре электролизера. В ближайшие три года планируется заменить технологию на оставшихся пяти. Модули с ячейками для новых мембран были собраны силами специалистов единой службы выполнения ремонта «Саянскхимпласт». Ячейки электролизеров под «нулевой зазор» были изготовлены на основе ячеек, установленных в 2006 году.

Отмечается, что договор с Asahi Kasei на производство оборудования был подписан до того, как Япония ввела ограничения в отношении сотрудничества с Россией, а доставка осуществлялась уже после введенных санкций. Менеджерам «Саянскхимпласта» удалось найти нестандартные решения по расчетам с поставщиком, пересечению границ и организации логистики.

Японская фирма отказалась от прямого сопровождения проекта, и саянские специалисты проводили монтаж уникальнейшего дорогостоящего оборудования в режиме видеоконференций и дистанционных консультаций. Японская компания отправила техническую литературу по сборке ячеек и мембран, а также обучающее видео.

Одна из стратегических целей «Саянскхимпласта» — смена технологической парадигмы в сторону малозатратных, малоотходных, малотоксичных «зеленых технологий». Переход хлорного производства на «нулевой зазор» является частью этой стратегии.

Основная продукция предприятия — поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С), сода каустическая, отбеливатель «Белизна». В 2015 году доля «Саянскхимпласта» в общем объеме выпуска поливинилхлорида суспензионного (ПВХ-С) в России составила 27%.

https://www.sib.../index_404.html