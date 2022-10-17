«Росэлектроника» начала серийно производить защищенные роутеры

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НПП «Исток» им.Шокина" холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработало и начало серийное производство роутеров для создания защищенной информационной инфраструктуры. Аппаратура работает под управлением процессора «Байкал BE-T1000″, а программное обеспечение является полностью российской разработкой.

Модульная структура решения позволяет кастомизировать каждое устройство под нужды конкретного клиента. Роутер оснащен PoE-портами (PoE — Power over Ethernet), через которые происходит одновременная передача данных и электропитания. Это дает возможность развернуть систему видеонаблюдения и организовать доступ к видеоконференцсвязи.

„Качественное телекоммуникационное оборудование отечественного производства должно составлять основу ИТ-ландшафта российских компаний, как крупных, так и небольших. Это особенно важно сейчас, в условиях политического и экономического давления на нашу страну. Роутер, который серийно выпускает „Росэлектроника“, поможет бизнесу снизить зависимость от импортных решений, а также обеспечить себе информационную безопасность“, — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Конструкция роутера позволяет подключить жесткий диск или модули расширения для получения дополнительных сетевых интерфейсов и функций передачи данных. Устройство предназначено для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек.

„Роутеры отличаются большим количеством современных коммуникационных интерфейсов как проводных, так и беспроводных, а также достаточной производительностью и энергоэффективностью. Мы приступили к серийному производству устройств, на данный момент уже выпущено 2 тысячи изделий. До конца года планируется изготовить еще 3 тысячи роутеров, а также расширить линейку выпускаемого оборудования и приступить к серийному производству граничных маршрутизаторов“, — рассказал начальник научно-технического центра НПП „Исток“ им. Шокина» Андрей Тюрин.