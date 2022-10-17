Третье краболовное судно спустил на воду Находкинский судоремонтный завод
14 октября 2022 года Находкинский судоремонтный завод завершил осеннюю серию торжественных спусков краболовных судов, сообщает пресс-служба предприятия.
Третьим по счёту на воду был спущен краболов «Капитан». Промысел он будет вести на Севере и Дальнем Востоке.
Напомним, спуск первого судна «Капитан Хазан» состоялся 8 сентября 2022 года, второе краболовное судно «Дмитрий Коноплев» спустили 28 сентября 2022 года.
В ближайшее время на всех трёх судах установят оборудование, проведут швартовые и ходовые испытания. Промысел он будет вести на севере и Дальнем Востоке. Для удобства экипажа здесь есть высокие и просторные рабочие помещения, санитарный пункт, каюты.
На сегодняшний день судостроители продолжают активную работу по формированию еще трёх корпусов краболовных судов этого же проекта. Техническая готовность корпусов на сегодня более 70%.
«Планируем спустить вторую тройку краболовных судов летом 2023 года. Так же с опережением графиков» — поделился планами первый заместитель генерального директора — директор по судостроению Владимир Наумчак.
Напомним, серия краболовных судов была заложена в мае 2020 года. Объём инвестиций ГК «Антей» в строительство краболовов составил 13,5 млрд рублей, более 10 млрд уже вложены в экономику Дальнего Востока.
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