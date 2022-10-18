Новые вагоны для организации регионального пригородного сообщения поступили на ЗабЖД
На Забайкальской железной дороге в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» поступили четыре пассажирских вагона с местами для сидения. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД, новые вагоны отечественного производства оборудованы установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетами вакуумного типа, пожарной сигнализацией, системой контроля, управления доступом и охраны пассажирского поезда.
Новые вагоны прошли регистрацию в Центральном территориальном управлении Федерального агентства железнодорожного транспорта, где им были присвоены бортовые номера. Вагоны уже включены в состав пригородных поездов сообщением Зилово-Ксеньевская, Чернышевск-Букачача и Куэнга-Сретенск, Чернышевск-Зилово.
До конца 2022 года ожидается поступление еще 25 пассажирских вагонов для организации пригородного сообщения в Забайкальском крае и Амурской области.
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18.10.2212:05:34