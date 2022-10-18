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Современная электричка будет перевозить пассажиров по маршруту Биробиджан-Хабаровск. Презентацию нового поезда провели для жителей и гостей соседнего региона.

Современный пригородный поезд отличают комфорт и доступность для маломобильных пассажиров. В салоне установлены удобные трехместные сиденья, современные информационные табло, светодиодное освещение, видеонаблюдение, предусмотрены крепления для велосипедов. Вагоны оборудованы системой микроклимата и обеззараживания воздуха, а также отличаются повышенной тепло— и звукоизоляцией. В вагонах установлены разъёмы для зарядки мобильных устройств.

© primamediamts.servicecdn.ru

В Еврейской автономной области реализуются масштабные мероприятия по обновлению железнодорожных вокзалов, строительства инфраструктуры, развития транспортно-логистического комплекса в Нижнеленинском, реализуются программы по развитию восточного полигона железных дорог в ДФО. Только в Еврейской автономной области РЖД перевозит более двух тысяч человек ежедневно. Новый электропоезд сможет привлечь ещё больше пассажиров и позволит комфортнее перемещаться по территории.

© primamediamts.servicecdn.ru

Начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде отметил, что модернизация парка электропоездов по пригородному маршруту будет продолжаться. До конца 2022 года планируется поставка ещё двух новых вагонов, которые будут использованы для перевозки пассажиров по направлению Биробиджан — Облучье.