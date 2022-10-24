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Российский видеосервис интегрирован с 1С

Решив задачу импортозамещения видеосервисов в ГК «Агат», компания «Протон» создала новый ИТ-продукт, который позволил резко повысить производительность труда консультантов автодилера при повышении качества обслуживания его клиентов. Этот опыт может быть использован компаниями, продающими сложные, требующие консультации специалистов товары и услуги.

Видеоконференцсвязь прочно вошла в повседневное управление бизнесом. Для проведения различных видеосовещаний, видео-планерок и видео-переговоров российские предприниматели уже много лет пользуются зарубежными видеосервисами вроде Microsoft Teams, ZOOM и Skype. Но насколько эти сервисы видеоконференцсвязи были безопасны раньше и насколько возросли риски их использования теперь?

Руководство ГК «Агат», одного из крупнейших автодилеров России, имеющей 63 дилерских центра в 16 городах страны и в прежние годы было убеждено, что информация в этих сервисах защищена недостаточно: доступ к данным компании имеет поставщик облачного решения — видео, как минимум, парсится, но может и оказаться доступной для сторонних лиц. Потому в ГК «Агат» уже давно во время видеоконференций было запрещено обсуждать темы, составляющие коммерческую тайну. В настоящее же время, благодаря развитию технологий Искусственного интеллекта видеозаписи могут анализироваться вендорами и передаваться как иностранным разведкам — для выработки мер по усилению санкционного давления на российский бизнес, так и конкурентам компании. Кроме того, после введения против России западных санкций доступ к платным тарифам этих сервисов исчез, и их функционал оказался ограниченным.

Поэтому в начале 2022 года руководство ГК «Агат» предложило своему внешнему ИТ-подрядчику компании «Протон» подобрать отечественный программный продукт для организации видеоконференцсвязи. Поставленная задача была решена в кратчайшие сроки. В качестве основы отечественного видеосервиса была выбрана бесплатная Open Source-программа Jitsi Meet. В ней имеются примерно такие же инструменты, как в ZOOM: видео- и аудиозапись; комнаты — для проведения параллельно нескольких совещаний; доски; возможность демонстрации рабочего стола… Кроме того, Jitsi Meet нетребовательно к качеству каналов связи — видеосигнал не теряется даже и при значительном падении скорости соединения. После небольшой доработки этого программного обеспечения под нужды заказчика специалисты «Протон» развернули видеосервис на серверах ГК «Агат», поскольку же подразделения компании осуществляют связь по защищённым каналам, доступ к видеозаписям из вне стал даже теоретически невозможным и сотрудники компании стали пользоваться видеоконференцсвязью без прежних ограничений.

На этом данную историю можно было бы и завершить, но специалисты «Протон» придумали, как использовать видеосервис для решения одной из существовавших в ГК «Агат» проблемы. Сегодня в автосалонах покупателям предлагаются не только автомобили, но и различные финансовые услуги — банковские кредиты и страховые продукты. Для их продажи необходимы грамотные финансовые консультанты — квалифицированные специалисты с высокой заработной платой. Но чтобы выплачивать им достойное вознаграждение, финансовых консультантов нужно обеспечить высокой загрузкой. Между тем, нагрузка на этих специалистов была очень неравномерной. К примеру, в автосалонах в Екатеринбурге и Астрахани финансовые консультанты могли не справляться с обслуживанием очереди, а в это время их коллеги в Сыктывкаре, Минеральных Водах или Рязани сидели без дела. Из-за неравномерной нагрузки заработная плата этих специалистов не всегда соответствовала их квалификации, и в компании наблюдалась текучка кадров.

Работу этих финансовых консультантов решили перевести в онлайн. Новый видеосервис был интегрирован с системой 1С ГК «Агат», и процесс консультирования покупателей был выстроен следующим образом:

Менеджер по продажам автосалона подводит клиента к монитору компьютера и через 1С компании заказывает видеозвонок к профильным специалистам;

Свободный специалист консультирует клиента и одновременно в 1С формирует договор;

В случае заключения соглашения договор распечатывается на принтере автосалона и может быть сразу же подписан клиентом;

При необходимости уточнения условий договора клиент автоматически связывается с тем специалистом, который оказывал ему первичную консультацию;

В CRM систему 1С ГК «Агат» добавляется событие с указанием данных: кто провел видеоконференцию, когда и с кем, каковы ее результаты и планы по дальнейшим коммуникациям с клиентом, а также запись видеоконференции.

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Интерфейс видеосервиса в ГК АГАТ"

Для внедрения этого сервиса компании потребовались минимальные инвестиции — пришлось закупить лишь видеокамеры со звуком для тех автосалонов, где их до сих пор не было. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу на русском языке сотрудники освоили новый софт в минимальные сроки. Наиболее квалифицированные консультанты получили постоянную загрузку и увеличили свои доходы. Текучка кадров среди финансовых консультантов компании сошла на нет. Как показал опрос клиентов, качество предоставления консультационных услуг по финансовым продуктам существенно возросло. Расходы на Фонд оплаты труда при этом сократились. Затраты компании на разработку и внедрение нового решения окупились в течение первого месяца с начала эксплуатации.

Интеграцию отечественного видеосервиса с 1С могут использовать в бизнесе и другие российские предприятия, представляющие на рынке сложные продукты, для продажи товаров и услуг которых нужны квалифицированные консультации. К Примеру, в аптечной сети можно организовать видео-консультации пациентов с врачом, в магазинах одежды — со стилистом, мебели и сложной бытовой техники — с дизайнерами и монтажниками и т. п.

Компания «Протон» придерживается идеологии Свободного программного обеспечения и выкладывает свои наработки на специализированных информационных ресурсах, а ее специалисты всегда готовы проконсультировать коллег.