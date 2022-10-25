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Агропром и пищевая промышленность

Новую линию запустили на заводе напитков «Черноголовка» в Новосибирске

Торжественная церемония запуска новой производственной линии на новосибирском заводе компании «Черноголовка» состоялась 25 октября.

Новосибирское предприятие запустило современную ПЭТ-линию, производственной мощностью 16 000 бутылок в час. В оборудование вложили больше 300 млн рублей. Для него реконструировали цех, построили компрессорную станцию, подвели коммуникации, смонтировали трубопроводы и дополнительные ёмкости. После запуска объёмы производимой продукции увеличатся больше чем на треть.

Завод группы компаний «Черноголовка», расположенный на улице Петухова в Новосибирске, за 9 месяцев увеличил выпуск продукции на 20%, с конвейеров сошло больше 96 млн бутылок.

IMG_1026.gifIMG_1026.gif © nsknews.info

Фото: nso.ru

Отрасль производства безалкогольных напитков и питьевой воды в нашей области является одной из ведущих отраслей АПК. По производству воды и напитков Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе и третье место в стране.

За январь-август этого года производство безалкогольных напитков в Новосибирской области значительно выросло и составило 126% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, произведено почти 25 миллионов декалитров
Источник: https://nso.ru/news/55507

Новосибирская область, Новосибирск, расширение производства
  • Нет аватара termometrix
    25.10.2215:10:46

    Напитки «Черноголовка» превосходят Кока-Кола и Пепси-Кола.Пусть американцы идут лесом.

    #1255039
  • Нет аватара termometrix
    25.10.2216:12:30

    Пусть американцы идут лесом.

    Их никто не выгонял,они добровольно сбежали в знак солидарности с нацистским режимом в Киеве.Мы не будем плакать о них.

    За последнее столетие у американцев было более 150 военных интервенций,в том числе на территории России в 1920-е гг.; при этом американские агрессивные интервенции были крайне жестокими однако реакций подобного рода как сейчас со стороны «обиженных» компаний и «миротворцев» на Западе я не видел.Лицемерие подрывает авторитет любой компании и любого нормального человека.

    Отредактировано: termometrix~16:14 25.10.22
    #1255042
  • Нет аватара origin
    25.10.2216:26:52

    Еще бы они перестали так сильно разбавлять водой свои напитки — цены бы им не было.

    #1255044
    • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
      25.10.2218:35:42

      Согласен, Тархун у них «жидковат»! Хотя в любом случае, это лучше чем Кока-кола, у них вообще кислотный концентрат какой то.

      #1255051
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