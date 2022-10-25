Новую линию запустили на заводе напитков «Черноголовка» в Новосибирске
Торжественная церемония запуска новой производственной линии на новосибирском заводе компании «Черноголовка» состоялась 25 октября.
Новосибирское предприятие запустило современную ПЭТ-линию, производственной мощностью 16 000 бутылок в час. В оборудование вложили больше 300 млн рублей. Для него реконструировали цех, построили компрессорную станцию, подвели коммуникации, смонтировали трубопроводы и дополнительные ёмкости. После запуска объёмы производимой продукции увеличатся больше чем на треть.
Завод группы компаний «Черноголовка», расположенный на улице Петухова в Новосибирске, за 9 месяцев увеличил выпуск продукции на 20%, с конвейеров сошло больше 96 млн бутылок.
Фото: nso.ru
Отрасль производства безалкогольных напитков и питьевой воды в нашей области является одной из ведущих отраслей АПК. По производству воды и напитков Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе и третье место в стране.
За январь-август этого года производство безалкогольных напитков в Новосибирской области значительно выросло и составило 126% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, произведено почти 25 миллионов декалитров
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