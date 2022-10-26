Сахара хватит на всех или как его производят на предприятиях ГК «Продимекс»

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Сахарная промышленность играет значимую роль в отечественной экономике. Сахарный песок — не только готовый продукт, но и ингредиент для других производств — он используется как в кондитерской промышленности, так и в производстве напитков, и даже в фармацевтике. Один из крупнейших в России производителей сахара и продукции растениеводства — Группа компаний «Продимекс» уже более двадцати лет выпускает сахар из выращенной на собственных полях свеклы.

Корреспонденты «Сделано у нас» побывали на одном из предприятий компании — Перелешинском сахарном заводе, чтобы увидеть, как производится один из самых популярных продуктов страны.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

О производстве рассказал его директор, Андрей Ткачев.

— Компания «Продимекс» начала работу в 1992 году, а когда был основан завод?

— Еще в 1954 году. Изначально мощность завода составляла порядка 1700 тонн свеклы в сутки. В советское время благодаря небольшим реконструкциям ее повысили до 2100 тонн. Компания «Продимекс» приобрела предприятие в 1998 году — и, если бы этого не случилось, оно бы прекратило существование. Для нас вхождение в Группу компаний «Продимекс» в 1998 году стало не только возможностью сохранить предприятие, но и огромным шагом вперед с точки зрения развития завода. С 2015 по 2018 год была осуществлена серьезная реконструкция и модернизация завода, в результате которой производительность увеличилась до 6000 тонн свеклы в сутки. Многие процессы в сахароварении традиционны, но современное оборудование позволяет нам производить сахар максимально эффективно.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Какова производительность завода сейчас?

— Сейчас мы в среднем вырабатываем 900 тонн сахара в сутки из 6000 тонн сахарной свеклы. Сахарную свеклу нам поставляют и собственные агропредприятия ГК «Продимекс», и сторонние предприятия. С точки зрения почвы и климата наш регион был и остается одним из самых удачных для ведения сельского хозяйства, ведь значительная часть Воронежской области — это эталонный чернозем. В этом году планируем переработать примерно 750 тысяч тонн сахарной свеклы за сезон, который начался с 1 сентября и завершится в январе. Как видите, погодные условия этой осенью очень непростые, но даже они не помешают агропредприятиям собрать весь урожай, а нам — переработать свеклу и произвести сахар.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Какие виды сахара вы производите?

— Мы производим фасованный сахар в ассортименте. Именно наш сахар - производства Перелешинского сахарного завода — категории ТС2 под брендом «Продимекс» и сахар категории «Экстра» под брендом Naturiqa потребители видят на полках в магазинах. Три года назад мы установили новую линию по упаковке и прессованию сахара, и сейчас у нас есть две линии фасовки по килограмму, одна — по 5 килограммов и одна по прессовке на 25 тонн сахара в сутки. Итого, суммарно мы изготавливаем около 220-230 тонн фасованно-прессованного сахара в сутки.

Есть у нас и еще одно направление — производство гранулированного жома, побочного продукта переработки сахарной свеклы. Он используется как корм в животноводстве: так, в советское время наш завод кормил хозяйство на 10 тысяч коров. В нулевые годы жом выбрасывали или закапывали в поля, а около десяти лет назад мы вновь вернулись к безотходному производству, что важно не только с точки зрения экономики, но и полезно для экологии нашего района. Сейчас мы изготавливаем порядка 200-250 тонн жома в сутки. В этом году начали производить еще один вид жома — мелассированный. Также в сентябре был введен в эксплуатацию склад гранулированного жома емкостью 7,5 тыс. тонн, и сейчас он активно заполняется продукцией.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— А где и как хранится сахар до того, как он отгружается потребителям?

— Сахар для хранения мы упаковываем в так называемые биг беги, мешки весом в 1000 кг. Сезон переработки начался недавно, и мы постепенно заполняем наши склады готовой продукцией. Вы были на складе сахара, видели результаты нашей работы. Покупатели могут быть уверены: сахара производится достаточно, никаких перебоев с ним не будет.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Как вы думаете, что позволяет успешно работать и производить качественный продукт?

— Конечно же наши сотрудники, которые трудятся на предприятии. У нас очень специфичное производство, и для того, чтобы овладеть многими специальностями, требуется немалое время, усилия, а главное — желание. Поэтому мы ценим каждого специалиста: и того, кто работает у нас первый месяц и того, кто работает на предприятии уже несколько десятков лет.

Мы очень гордимся также своими трудовыми династиями, у нас есть примеры, когда работать на завод приходят представители уже третьего поколения сахарников. Это династии Ващенко, Рыбиных — Сергуткиных, Сорокиных — Андриановых. Строители завода, инженеры, газосварщики, экономисты, электромонтеры — это только часть профессий, по которым работали или продолжают работать представители наших династий. Мы очень рады, что, отучившись в колледжах и вузах, внуки приходят на завод, где трудились их родители или даже деды, и вносят свой вклад в дальнейшее развитие нашего предприятия.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Каковы ваши планы по развитию предприятия на будущий год?

— В следующем году мы планируем продолжать развивать фасовку и прессовку сахара. Мы ведем ее круглогодично, останавливаясь максимум на две недели в августе для проведения профилактических работ по технологической схеме. Также в следующем году хотим запустить дополнительную линию по прессовке сахара на 50 тонн сахара в сутки.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Мы являемся градообразующим предприятием, серьезным работодателем, и очень ответственно относимся к нашему статусу. На нас лежит ответственность не только за наших сотрудников и их семьи, но и жителей поселка Перелешино. Поэтому по мере возможности мы стараемся оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и планируем это продолжать.

Текст и фото: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей