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Атомный ледокол «Урал» относится к судам проекта 22220 — это серия самых больших и мощных атомоходов в мире. Эти ледоколы универсальны: они могут проламывать трёхметровый лёд в океане и проходить по устьям полярных рек. За счёт двухосадочного принципа работы такие суда могут заменить большинство старых ледоколов.

Ледоколы проекта 22220 строят на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Первый атомный ледокол проекта называется «Арктика», его передали заказчику в 2020 году. В 2021 вступил в строй второй ледокол, «Сибирь». В 2022 году — будет передан «Урал», третий представитель линейки самых больших атомных ледоколов в мире. Всего пока запланировано построить 5 таких заказов.

С 14 по 31 октября 2022 года проводились ходовые испытания нового атомного ледокола. «Урал» успешно прошёл все проверки и планируется, что до конца года будет передан заказчику — ФГУП «Атомфлот». Главная задача серии — обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике, экспедиций и обслуживания Северного Морского пути. Суда этого проекта в ближайшие годы станут основой гражданского ледокольного флота России.

1. Проект 22220 начали разрабатывать, когда пришло время обновлять парк ледоколов — многие суда советского производства давно отработали свой ресурс. В рамках обновления создали проект самых больших и мощных атомоходов в мире. Название проекта ЛК-60Я расшифровывается как ледокол мощностью 60 МВт с ядерной установкой.

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2. Главное отличие этих атомных ледоколов от машин прошлого поколения — использование в конструкции двойной осадки. Они способны проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лёд толщиной до трёх метров. А могут работать на мелководье — в устьях полярных рек.

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3. Перед конструкторами стояла задача — построить атомный ледокол, который сможет подолгу автономно работать в арктических условиях, обеспечит максимальную ширину прохода, сможет буксировать суда, участвовать в спасательных операциях. Разработчики представили проект ледокола длиной более 173 м, шириной 34 м и высотой 52 м. Нос судна способен ломать лёд толщиной до трёх метров. При этом ледокол рассчитан на 40 лет службы, хотя максимум для прошлых поколения был всего 25 лет.

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4. Обновлённая энергоустановка может работать до 7 лет на одном заряде, а вместимость судна позволяет взять с собой больше запасов и автономно проводить в плавании более года.

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5. По традиции у каждого атомного ледокола проекта 22220 есть крёстная мать — о борт «Арктики» бутылку шампанского разбивала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ледокол «Сибирь» стал крестником председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой. Крёстная мать «Урала» — председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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6. Жилая надстройка. Атомный ледокол рассчитан на экипаж из всего 53 человек. Большая часть устройств работает автоматически, поэтому с работой справляется такая немногочисленная команда.

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7. Огромный атомный ледокол в темноте выглядит как плавучий город.

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10. В октябре 2022 года «Урал» покинул набережную Балтийского завода в Санкт-Петербурге и приступил к выполнению программы ходовых испытаний. Это обязательный этап строительства — без испытаний ледоколы заказчику не передают.

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11. Три недели сдаточная команда Балтийского завода совместно с производителями отдельного оборудования и представителями заказчика проверяла работу узлов, механизмов и аппаратуры ледокола. Испытания проводились комплексно — от ходовых характеристик до проверки работы телевизоров в каютах. Тестировали автоматику, системы навигации, вертолётный комплекс и другие элементы судна.

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12. Задача ходовых испытаний — не только проверить работу всех систем ледокола, но и оценить их взаимодействие. По отдельности системы проверяли ещё на заводе — в течение года тестировали каждый узел. А на ходовых испытаниях оценивают как всё работает в реальных условиях. Самые важные этапы — проверка системы электродвижения, работы паротурбинной установки, средств связи и навигации, маневренно-скоростных характеристик.

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13. Мостик. Ходовая рубка.

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14. Для рулевого судового устройства предусмотрен отдельный этап проверки. Оценивают движение при перекладах руля на максимально возможные углы. Обязательно проверяют непрерывную работу в крайнем положении в течение одного часа — в это время ледокол движется по кругу. Важно, чтобы указатели на всех постах совпадали с реальным положением руля. Ещё тестируют возможность управления судном на заднем ходу при помощи только руля или гребных винтов. Маневренные качества проверяют на полном ходу и при скорости 12 узлов — измеряют параметры выбега и реверса на разных манёврах.

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15. Машинный телеграф передаёт из ходовой рубки в машинное отделение команды на изменение режимов работы двигателей.

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16. Атомный ледокол способен развивать скорость хода в 22 узла — это порядка 40 км/ч. По трёхметровому льду судно движется со скоростью 2 узла — почти 4 км/ч.

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17. На экране в рубке показаны основные параметры движения ледокола.

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18. Рулевой. Системы электродвижения проверяется на разной мощности реактора и главных электродвигателей. Систему тестируют на разных скоростях.

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19. В рубке находятся посты судоводителя, штурмана и рулевого. В обычных условиях вахту в ходовой рубке несут всего три человека. Когда судно идёт по льдам и приходится держать курс вручную, на вахту заступает второй рулевой.

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20. Штурвал.

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21.

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22. Атомные ледоколы проекта 22220 строят на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге — производство кораблей на этом заводе было основано ещё в 1856 году. Именно на Балтийском заводе сделали атомные ледоколы прошлого поколения, большая часть из которых до сих пор в строю. А ещё именно здесь построили плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов», у которого нет аналогов в мире.

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23. Центральный пост управления (ЦПУ) нужен для работы с энергетической установкой. В её состав входит двухреаккторная установка и два парогенерирующих блока тепловой мощностью 175 МВт. За счёт пара в турбогенераторах вырабатывается около 72 МВт электроэнергии, которая нужна для судовых систем и трёх гребных электродвигателей.

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25. Каждая установка вырабатывает 248 тонн пара в час. Система работает по традиционной и проверенной в отрасли атомной энергетики двухконтурной схеме. Паротурбинную установку для ледокола разработал и поставил петербургский гигант «Киров-Энерго-маш».

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26. На линии валополвода во время испытаний проверяют упорные подшипники, дейдвудные устройства и другие элементы системы, которая передает крутящий момент от двигателя к движителю — гребным винтам.

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27. Тестировали и работу противообледенительного устройства — системы, которая подаёт воздух на оба борта и предотвращает образование льда на судне.

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28. Во время проверки навигационного оборудования вычисляли и оценивали погрешности гирокомпаса и магнитного компаса, навигационного эхолота, проводили калибровку доплеровского лага, запускали автопилот. Доплеровский лаг — это прибор для измерения скорости движения судна.

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30. Одна из программ испытаний — ходить задним ходом по кругу в течение часа. При этом проверяется устойчивость рулевого управления.

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31. Трек, сформированный за одни сутки испытаний с выполнением разных манёвров.

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32. Испытания системы пожаротушения.

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33. Для тушения пожаров на ледоколе имеются три стационарных лафетных ствола: два в передней части судна и один в кормовой.

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35. Пена.

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38. Якорное устройство.

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39. Средняя скорость выбирания якоря должна быть не менее 9 м/мин.

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40. Очистка якорной цепи от донного ила.

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41. Корма ледокола.

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42. Новая кранцевая защита на корме. Иногда ледоколу приходится брать на буксир другие корабли на «жёсткую сцепку». Кранцевая защита нужна для амортизации, чтобы корпуса судов не повредили друг друга.

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43. Вертолётная площадка.

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44. У ходовых испытаний есть строгий план и регламент. За 3 недели участники выполнили все пункты.

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45. У спускоподъёмных устройств дежурных шлюпок время подъёма с поверхности воды должно быть не более 5 минут.

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46. «Урал» успешно прошёл ходовые испытания и готовится к приёмке.

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47. Конструкцию ледоколов проекта 22220 разработали на основе данных, полученных в ходе эксплуатации судов типа «Арктика» и «Таймыр». Создатели использовали математическое и натурное моделирование поведения судна в различной ледовой обстановке.

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48. В результате получились самые большие и мощные ледоколы в мире. С такой техникой не страшны льды Северного Ледовитого океана, можно отправляться в сложные экспедиции и круглый год перевозить грузы по Севморпути.

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49. Северное сияние над Финским заливом.

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50. Часть команды, проводившая испытания ледокола.

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51. «Урал» — это не завершение линейки ледоколов по проекту 22220. Сейчас на стапеле Балтийского завода ещё два заказа — атомоходы «Якутия» и «Чукотка».

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