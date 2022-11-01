Противодиверсионный катер «Грачонок» пополнил состав ВМФ России

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Очередной противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр «Грачонок») пополнил Военно-морской флот России — корабль поступил на вооружение Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ), сообщили во вторник в Минобороны России.

В Минобороны напомнили, что в этом году это уже второй катер подобного типа, поступивший на вооружение базы.

Торжественная церемония подъема военно-морского флага на катере состоялась утром в Кронштадте под руководством командира ЛенВМБ капитана 1 ранга Андрея Салошина, которой передал Андреевский флаг командиру катера мичману Виталию Касьянову. После подъема флага катер официально вошел в состав Военно-морского флота.

В настоящее время катер имеет только бортовой номер — собственное наименование катер получит в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ.