Мы приехали в гости к компании EVRAZ STEEL BUILDING, которая входит в состав холдинга «ЕВРАЗ МАРКЕТ», ведущего российского металл трейдера, который осуществляет поставки арматурного, фасонного, листового, трубного и сортового металлопроката производства крупных комбинатов России и СНГ.

Филиальная сеть составляет 46 подразделений. Клиентская база компании насчитывает свыше 10 000 предприятий и организаций практически всех отраслей экономики. Компания является крупнейшей металлосервисной компанией России по объему оказываемых услуг металлообработки. EVRAZ STEEL BUILDING — поставщик готовых строительных решений на основе металлоконструкций. Завод, на который мы приехали, стал частью структурного подразделения EVRAZ STEEL BUILDING в 2021 году.

За время существования завод поучаствовал в строительстве атомной электростанции в Египте, объединенных металлургических заводов г. Выкса. На данный момент компания участвует в строительстве комбината EVRAZ в городе Узловая Тульской области. Покраска занимает одну из важнейших ролей в производстве металлоконструкций. Это уже финишная, готовая продукция. Перед строительством мобильной покрасочной камеры были обозначены некоторые моменты — это ограниченные площади и низкая температура в цеху.

Именно поэтому было выбрана компания SPK GROUP c проектом передвижной покрасочной камеры. Камера является мобильным оборудованием, перемещающимся по рельсовому пути с помощью мотор-редукторов, и имеет четыре стандартных положения (точек стоянки). В каждом из стационарных положений камера подключается к системе обеспечения подготовленным (очищенным и подогретым) воздухом.

Параметры воздуха зависят от технологического режима в камере. Камера предназначена для ручного нанесения защитно-декоративных покрытий с помощью пневматического инструмента и последующей высокотемпературной сушки (до 60 градусов) нанесенного покрытия путем конвекционного нагрева. Для осуществления нагрева воздуха внутри камеры до заданного параметра в агрегате установлен газовый теплообменник (243 кВт). В качестве топлива используется природный газ. Особенности мобильной покрасочной камеры, в сравнении с другими:

1. Она мобильная. На пульте можно выбрать одну из 4-х стоянок.Выбираем стоянку, ворота автоматически поднимаются, вентиляция камеры отстыковывается и камера сама переезжает. Длина перемещения камеры — 43,3 м. Скорость движения — до 2 м/мин

2. Камера сконструирована для работы в цехе в холодный период года (до минус 15 градусов). В принципе даже до минус 30. Все важные её элементы (шкафы управления, пульт, окрасочное оборудование, горелка) имеют утепленное исполнение с подогревом.

3. На камере установлен отапливаемый бокс с оборудованием для смешения и подачи краски фирмы Sames. Все оборудование внутри бокса во взрывозащищенном исполнении. Вентилятор на боксе во взрывозащищенном исполнении с источником бесперебойного питания на минимум 4 часа непрерывной работы.

4. Система пожаротушения также установлена на камере и перемещается вместе с ней.

5. Применена диагональная продувка в камере. Вытяжной воздух фильтруется комбинацией механических, класса очистки G2, и стекловолоконных кассетных, класса очистки G3, фильтров.

6. Энергоносители (электричество, сжатый воздух) подаются в камеру по гибкой кабельной цепи (Германия).

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