Группа компаний «ХайТэк» запустила новый проект — онлайн-платформу «ВКурсе». Это универсальный сервис способный полностью обеспечить решение комплекса задач в области коммуникаций, который отлично подходит для дистанционного обучения, совещаний и вебинаров. Платформа «ВКурсе» может полностью заместить многие популярные зарубежные сервисы, в частности, Zoom, Skype for Business, Microsoft Teams и др., что особенно актуально в текущей ситуации, когда многие иностранные компании покидают российский рынок, тем самым лишая миллионов людей привычных инструментов общения и работы, которыми они пользовались на протяжении последних лет.

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ГК «ХайТэк» имеет серьезную экспертизу в разработке и внедрении решений в области унифицированных коммуникаций. Так, IVA Technologies, одна из компаний группы, с 2017 года разрабатывает собственную платформу унифицированных коммуникаций IVA MCU, которая на сегодняшний день, по праву считается одной из лучших в своем классе и по своим параметрам превосходит многие аналогичные продукты зарубежных вендоров.

Универсальная платформа «ВКурсе» — это единая коммуникационная среда для компаний и организаций любого масштаба и сферы экономики, будь то крупные корпорации и холдинги, предприятия малого и среднего бизнеса, госучреждения, вузы и школы, фрилансеры и преподаватели.

Онлайн-платформа «ВКурсе» работает в круглосуточном режиме и способна объединить более 10 тыс. слушателей и более 300 видеодокладчиков в одном мероприятии любого формата -конференции, вебинары, лекции, совещания, семинары и пр. Участникам этих встреч доступен полный функционал традиционных видеоконференций, а также протоколирование мероприятий (преобразование аудио в текст) и синхронный перевод. Доступ к сервису возможен практически с любого устройства, будь то персональный компьютер или ноутбук (через браузер или десктопное приложение), смартфон или планшет. При этом вся серверная инфраструктура находится на территории России, за счет чего обеспечивается максимальная безопасность в проведении мероприятий.