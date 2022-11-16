BLOK промышленный компьютер © Фото из открытых источников

С 22 по 25 ноября 2022 состоится одно из самых масштабных отраслевых событий в электроэнергетике — Международный Форум «Электрические Сети — 2022».

На своём стенде ГК «РТСофт» представит отечественный промышленный компьютер семейства BLOK, ориентированный на повышение надежности работы объектов электросетевого комплекса страны и снижения рисков, связанных с использованием зарубежной технологической продукции, на которую распространяются ограничения в части экспорта на территорию Российской Федерации.

Компьютеры BLOK, разработанные «РТСофт» в рамках программы импортозамещения, обеспечивают необходимый уровень защиты от экспортных ограничений благодаря высокой степени локализации их производства в РФ и возможности использования в своем составе как отечественных, так и зарубежных стандартизированных процессорных модулей из дружественных стран.

BLOK успешно применяется в системах АСУТП и ССПИ на подстанциях уровня МРСК, ЦУС РЭС и других объектах электросетевой инфраструктуры нашей страны в качестве станционного контроллера, контроллера присоединений, серверов SCADA и АРМ ОП.

Компьютеры серии BLOK предназначены для создания высоконадежных инженерных решений с длительным жизненным циклом. BLOK обеспечивает простоту и удобство при создании серверов, шлюзов и контроллеров различного назначения, сетевых многоэкранных бесшумных рабочих станций операторов и диспетчеров. Кондуктивное исполнение, резервируемость по питанию и накопителям данных, а также опциональная поддержка протокола параллельного резервирования сети (PRP) согласно IEC 62439-3 и протокола точной синхронизации времени PTPv2 согласно IEEE 1588 делают BLOK незаменимым для использования в составе АСУТП традиционных и цифровых подстанций.

Компьютеры BLOK сертифицированы для работы с современным отечественным системным ПО Astra Linux SE «Смоленск» исполнений 1.6 и 1.7, а также полностью совместимы с российской ОС Альт 8 СП. Благодаря открытой и стандартной архитектуре BLOK, также обеспечивается великолепная совместимость с другими ОС класса Linux, ОС реального времени и Windows.С дополнительной информацией о компьютерах серии BLOK для электроэнергетики можно ознакомиться на стенде № В19 (павильон 57, ВДНХ) на выставке Электрические Сети, на сайте и в офисе компании «РТСофт».