Вышла Rosa Fresh 12.3 + первый серверный дистрибутив на пакетной базе ROSA Fresh

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В данный момент доступны пять вариантов образов ROSA Linux, четыре с оболочками и серверная версия: Plasma, GNOME, LXQt, Xfce, Server. Также добавились образы с .UEFI, что позволяет ставить систему на более широкий парк компьютеров.

Выпущен минималистичный серверный образ — первый серверный дистрибутив на пакетной базе ROSA Fresh. В состав серверной сборки включён лишь минимально необходимый для удобной работы администратора набор компонентов, а из репозитория можно установить необходимые пакеты, в том числе, например, FreeIPA и российский форк nginx Angie с дополнительными модулями.

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Компания НТЦ ИТ РОСА выпустила корректирующий релиз свободно распространяемого и разрабатываемого с участием сообщества дистрибутива ROSA Fresh 12.3, построенного на платформе rosa2021.1. Для свободной загрузки подготовлены сборки, оформленные для платформы x86_64 в вариантах с KDE Plasma 5, LXQt, GNOME, Xfce и без GUI. Пользователи, у которых уже установлен дистрибутив ROSA Fresh R12, получат обновление автоматически.

Выпуск примечателен тем, что, помимо ранее формировавшихся образов с KDE 5, GNOME и LXQt выпущены образы с Xfce и минималистичный серверный образ — первый серверный дистрибутив на пакетной базе ROSA Fresh. В состав серверной сборки включён лишь минимально необходимый для удобной работы администратора набор компонентов, а из репозитория можно установить необходимые пакеты, в том числе, например, FreeIPA и российский форк nginx Angie с дополнительными модулями.

Другие особенности новой версии:

— Обновлена пакетная база. Ядро Linux обновлено до версии 5.15.75 (ранее поставляемая ветка 5.10 продолжает поддерживаться).

— При рекомендуемой инсталлятором разметке диска (своп включён) реализована поддержка механизма zswap, использующего для сжатия алгоритм zstd, что позволяет эффективно работать на системах с небольшим объёмом оперативной памяти.

— В образы добавлены дополнительные драйверы для поддержки Bluetooth и WiFi Realtek.

— Изменён формат загрузочных образов: флэшка с образом ROSA Linux теперь стандартно монтируется и её содержимое можно просмотреть в файловом менеджере.

— Для каждого пользовательского окружения теперь доступно два образа — стандартный (с поддержкой и UEFI, и BIOS, но таблицей разделов MBR) и .uefi (тоже с поддержкой и UEFI, и. BIOS, но таблицей разделов GPT), что позволяет ставить систему на более широкий парк компьютеров.

— В загрузчике уменьшен интервал ожидания по умолчанию, загрузка системы теперь происходит быстрее.

— При недоступности основных зеркал для установки пакетов обеспечено автоматическое переключение на резервные зеркала.

— В образы добавлен пакет rootcerts-russia с сертификатами удостоверяющего центра Минцифры России (пакет можно удалить без нарушения работоспособности системы).

— В образы добавлена консольная утилита для автоустановки видеодрайверов NVIDIA kroko-cli (собственная разработка,исходный код).

— В консоли «из коробки» обеспечена поддержка русскоязычной справки на базе termhelper (собственная разработка).

— В dnfdragora в 64-разрядных образах для удобства пользователей скрыты 32-разрядные пакеты.

— В образы добавлен графический индикатор обновлений rosa-update-system (собственная разработка). В Xfce используется индикатор обновлений dnfdragora.