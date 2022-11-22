Тонар выпустил партию полуприцепов для строителей скоростной автомобильной дороги М-12

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Подмосковный завод «Тонар» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустил партию полуприцепов, которые будут задействованы при строительстве скоростной автомобильной дороги М-12.

Самосвальные полуприцепы Тонар SH3-33 адаптированы для работы с асфальтоукладчиком. Объем кузова составляет 33 куб. м. Техника оборудована механизмом ручной намотки тента с земли. Осевой агрегат собственного производства завода.

Модель также характеризуют усиленная подвеска и ступичный узел с блок-подшипником.

Строительство скоростной автомобильной дороги М-12 стало одним из самых масштабных инфраструктурных проектов России. В ближайшем будущем трасса обеспечит скоростное автосообщение между 5-ю регионами, позволит разгрузить ФАД М-7 «Волга» и вдвое сократит путь от Москвы до Казани. По данным госкомпании «Автодор», на стройке М-12 от Москвы до Казани работают 10 тыс. человек и 3,6 тыс. единиц техники.