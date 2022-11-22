«Мотовилиха» освоила производство длинномерных немагнитных бурильных труб для нефтегазовой отрасли

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Гражданский дивизион «Мотовилихинских заводов» впервые в России освоил производство длинномерных немагнитных бурильных труб для нефтегазовой отрасли из стали собственной выплавки. Они созданы в рамках программы импортозамещения и полностью соответствуют международным стандартам качества. На месторождениях будет начата эксплуатация опытной партии изделий, а с началом серийного производства предприятие сможет закрыть до 30% потребностей российских заказчиков в такой продукции.

Немагнитные трубы используются в системах телеметрии, без них невозможно проводить геологоразведочные работы и бурить горизонтальные и наклонно направленные скважины. Раньше такие трубы закупались за рубежом или изготавливались из импортных заготовок производства стран ЕС и КНР, однако после ужесточения санкций в 2022 году поставки из ЕС были остановлены. В связи с этим спрос на такую продукцию внутри страны вырос в пять раз.

Специалистам ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (МГМ) удалось в кратчайшие сроки получить длинномерные немагнитные 9,5-метровые трубы диаметром 176-178 мм из стали собственной выплавки, которые по своим характеристикам ничем не уступают иностранным аналогам. После проведения испытаний на месторождениях планируется запуск их полномасштабного серийного производства.

«Мотовилихинские заводы» в условиях беспрецедентных санкций со стороны Запада смогли изготовить и в ближайшее время передадут компаниям первые образцы немагнитных бурильных труб, которые будут испытаны на месторождениях, после чего может быть начато их серийное производство. Первые коммерческие образцы такой продукции гражданский дивизион предприятия планирует произвести в 2023 году. Потребность в немагнитных трубах сегодня составляет около 1000 тонн в год, и «Мотовилихинские заводы» обладают всем необходимым оборудованием и компетенциями, чтобы занять до 30% этого рынка", — сказал директор ООО «МГМ» Сергей Дядькин.

Немагнитные стали применяются не только для производства бурильных труб, но и в навигационном оборудовании, теплообменниках, измерительных приборах, судостроении и во многих других областях. Спрос на этот материал в российской промышленности в данный момент превышает 40 тысяч тонн в год, и с каждым годом потребность будет расти.

Понимая это, специалисты МГМ разработали новую стратегию развития производства, в рамках которой на предприятии идет создание центра компетенций по производству инновационных высокотехнологичных видов сталей. После запуска серийного производства этого металла технологи предприятия разработают дорожную карту по выпуску номенклатурного ряда изделий из немагнитной стали. Это поможет снизить зависимость от импортных поставщиков и укрепить технологический суверенитет нашей страны.

«Ведущие российские предприятия имеют техническую возможность выплавки и производят заготовки из никелевых и безникелевых немагнитных сталей, однако на заданный нефтяными компаниями уровень механических свойств, предъявляемых международными стандартами, для труб УБТСН и ТБТН выйти не могут. Получение заданных свойств и характеристик требует специального оборудования и наличия компетенций в применении специальных технологий выплавки и деформации стали. Нашим специалистам, путем отхода от общепринятых технологий ковки, применения своих компетенций и нестандартных решений, удалось получить отличный результат по требуемым свойствам для длинномерных немагнитных бурильных труб», — отметил главный металлург ООО «МГМ» Дмитрий Шведов.

Прорывные разработки в области немагнитной стали гражданский дивизион «Мотовилихинских заводов» представил в рамках международной выставки «Металл-Экспо 2022».