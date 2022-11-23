В Красноярском крае заработал первый завод по переработке рапса

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. В Рыбинском районе Красноярского края заработал первый завод по переработке рапса. Он будет производить 30 тонн пищевого рапсового масла в сутки. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель директора опытно-производственного хозяйства «Солянское» Эдуард Штоль.

«Наше ОПХ „Солянское“ в Рыбинском районе Красноярского края запустило первый в регионе завод по переработке рапса. На предприятии работает три линии. Производительность составляет 30 тонн пищевого рапсового масла в сутки. Нам удалось создать предприятие полного цикла: рапс мы выращиваем самостоятельно, делаем из него масло, а жмых идет на корм нашим коровам», — сказал Штоль.

Проект строительства завода по переработке рапса «Солянское» реализовывала на грант Министерства науки и высшего образования России совместно с Красноярским государственным аграрным университетом. Сумма гранта составила 160 млн рублей.

«Наша задача была специально для этого завода создать технологическую схему переработки этой сельхозкультуры. Для этого мы подобрали те сорта рапса, которые дадут наибольший результат и будут эффективны в наших климатических условиях. Был проведен полный цикл испытаний. Исследования шли четыре года», — рассказал ТАСС проректор по науке вуза Александр Коломейцев