Автомобильные телескопические мачты от компании KARNEEV SYSTEMS
Автомобильная телескопическая мачта — это электромеханическое подъемное устройство вертикальной конструкции телескопического типа. Электромеханические мачты оснащаются радиопередатчиком, видеокамерой, антенной, перископом, радаром, системами освещения и прочими устройствами. Оборудование предназначено для установки на транспортные средства.
Из-за небольшого веса, мачты для мобильных комплексов, можно размещать не только на крупногабаритных транспортных средствах, но и на легковых автомобилях или прицепах. Как правило, управление осуществляется одним человеком. Заданная высота оборудования сохраняется неизменной в течение неограниченного времени.
Принцип работы автомобильных телескопических мачт
Мачты обладают телескопической конструкцией, а это значит, что устройства регулируется с помощью выдвигающихся секций. Диаметр каждой последующей из них меньше диаметра предыдущей. Поэтому высоту можно уменьшать или увеличивать в зависимости от ситуации.
Движение секций осуществляется электромеханическим приводом. Из-за этой особенности телескопические мачты современного типа называют электромеханическими.
Чтобы электромеханические телескопические мачты сохраняли вертикальное положение на мобильных комплексах, их оснащают специализированным гиростабилизирующим оборудованием.
В процессе транспортировки для удобства автомобильные мачты могут укладывать горизонтально.
Особенности использования
Главными преимуществами оборудования можно назвать:
- Прочность и устойчивость к механическим нагрузкам;
- Быстрая регулировка высоты;
- Малые габариты, что позволяет размещать оборудование даже там, где практически нет места;
- Наличие различных модификаций;
- Максимальная высота — от 2,5м до 25м, в зависимости от модели.
Сферы применения
Автомобильные телескопические мачты нашли широкое применение в следующих сферах человеческой деятельности:
Военные и пожарные службы;
Системы связи;
Радиолокационные системы;
Специальные системы;
Добыча нефти и других природных ресурсов;
Службы спасения.
Автомобильные телескопические мачты от компании KARNEEV SYSTEMS
Компания KARNEEV SYSTEMS предлагает телескопические мачты:
ФТМ — Электромеханические мачты из углеволокна со шпиндельным приводом.
ФХМ — Мачты из алюминия с тросовым приводом.
ФОМ — Ультракороткие электромеханические мачты.
Помимо этого, разрабатывается оборудование по индивидуальному проекту. Его конструкционные особенности будут зависеть от пожеланий клиента и планируемых условий эксплуатации.