Автомобильные телескопические мачты от компании KARNEEV SYSTEMS

© karneev.com

Автомобильная телескопическая мачта — это электромеханическое подъемное устройство вертикальной конструкции телескопического типа. Электромеханические мачты оснащаются радиопередатчиком, видеокамерой, антенной, перископом, радаром, системами освещения и прочими устройствами. Оборудование предназначено для установки на транспортные средства.

Из-за небольшого веса, мачты для мобильных комплексов, можно размещать не только на крупногабаритных транспортных средствах, но и на легковых автомобилях или прицепах. Как правило, управление осуществляется одним человеком. Заданная высота оборудования сохраняется неизменной в течение неограниченного времени.

Принцип работы автомобильных телескопических мачт

© karneev.com

Мачты обладают телескопической конструкцией, а это значит, что устройства регулируется с помощью выдвигающихся секций. Диаметр каждой последующей из них меньше диаметра предыдущей. Поэтому высоту можно уменьшать или увеличивать в зависимости от ситуации.

Движение секций осуществляется электромеханическим приводом. Из-за этой особенности телескопические мачты современного типа называют электромеханическими.

Чтобы электромеханические телескопические мачты сохраняли вертикальное положение на мобильных комплексах, их оснащают специализированным гиростабилизирующим оборудованием.

В процессе транспортировки для удобства автомобильные мачты могут укладывать горизонтально.

Особенности использования

© karneev.com

Главными преимуществами оборудования можно назвать:

Прочность и устойчивость к механическим нагрузкам;

Быстрая регулировка высоты;

Малые габариты, что позволяет размещать оборудование даже там, где практически нет места;

Наличие различных модификаций;

Максимальная высота — от 2,5м до 25м, в зависимости от модели.

Сферы применения

© karneev.com

Автомобильные телескопические мачты нашли широкое применение в следующих сферах человеческой деятельности:

Военные и пожарные службы;

Системы связи;

Радиолокационные системы;

Специальные системы;

Добыча нефти и других природных ресурсов;

Службы спасения.

Автомобильные телескопические мачты от компании KARNEEV SYSTEMS

© karneev.com

Компания KARNEEV SYSTEMS предлагает телескопические мачты:

ФТМ — Электромеханические мачты из углеволокна со шпиндельным приводом.

ФХМ — Мачты из алюминия с тросовым приводом.

ФОМ — Ультракороткие электромеханические мачты.

Помимо этого, разрабатывается оборудование по индивидуальному проекту. Его конструкционные особенности будут зависеть от пожеланий клиента и планируемых условий эксплуатации.