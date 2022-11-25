Новейший ракетный корабль вышел на госиспытания в полигонах Балтфлота

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Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Град» проекта 21631 «Буян-М», носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота.

МРК, построенный для Балтфлота на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, началзаводские ходовые испытания на Балтике в октябре. Сейчас наступил завершающий этап — госиспытания.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, представители завода вместе с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания, проверяют работу всех агрегатов и узлов, вооружения, навигационных и радиотехнических средств.

Когда завершится морская часть программы госиспытаний, начнется ревизия корабля. Заводчане проведут контрольное вскрытие механизмов и приборов, специалисты и члены госкомиссии оценят общее состояние корабля, его оборудования и средств.

После подписания приемопередаточного акта с заказчиком на корабле будет поднят военно-морской флаг и «Град» войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.