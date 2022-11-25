Сколько стоит коллектор построить

В начале сентября в Хабаровске завершились работы по реконструкции построенного в 1973 году самотечного канализационного коллектора длиною 566 м и 2000 мм диаметром. Его замена обошлась МУП «Водоканал» города Хабаровска в 622,9 млн рублей — сумму для такого вида работ относительно небольшую. Обязательства по выполнению работ взяла на себя компания «СоюзДонСтрой». Необходимость реконструкции коллектора была обусловлена масштабной аварией, которая произошла в сентябре 2021 года.

Для реконструкции самотечного канализационного коллектора по улице Павла Морозова на участке переулок Инский — переулок Спортивный в Хабаровске была выбрана бестраншейная прокладка трубопровода методом микротоннелирования. Проектные работы выполнила компания «СоюзДонСтрой».

«Проведённые изыскательские работы показали, что бестраншейная прокладка трубопровода методом микротоннелирования — станет оптимальным решением в стеснённых городских условиях, — прокомментировал выбор технологии строительства председатель совета директоров компании „СоюзДонСтрой“ Максим Даниленко. — По сравнению с традиционным открытым методом, у этой технологии множество преимуществ. Прежде всего, она позволяет работать в любом, даже сильно обводненном грунте. Производительность возрастает почти на порядок, а срок службы коммуникаций увеличиваются как минимум втрое и составляет более 50 лет».

Важная деталь: работы производились без перекрытия улицы Павла Морозова, что, учитывая оживлённость магистрали и пять месяцев работ, могло бы обернуться транспортным коллапсом местного значения и соответствующей реакцией горожан. Избежать этого удалось благодаря всей той же бестраншейной прокладке методом микротоннелирования.

Эффективность метода, который «СоюзДонСтрой» применил для реконструкции коллектора, хабаровчане оценили высоко и собираются использовать его для дальнейшей модернизации инженерных сетей.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

«СоюзДонСтрой» лидирующая инжиниринговая и строительная компания, решающая сложные инфраструктурные задачи по проектированию и реализации городских и межрегиональных проектов с учётом бережного отношения к сообществам и окружающей среде в России. Компания ведёт деятельность с 2007 года и за это время успела реализовать более 100 проектов различных категорий сложности как по проектированию, так и строительно-монтажным работам в 37 субъектах.