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Армия и Флот

ОАК передала ВКС России очередной Ту-22М3

 © www.uacrussia.ru

ПАО «Туполев» (входит в состав ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) в рамках выполнения государственного оборонного заказа передало в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после выполнения ремонтных работ.

На самолете были проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приемо-сдаточные испытания. После ознакомительного полета самолет был передан эксплуатирующей организации.Сервисное обслуживание и поддержание летной годности парка строевых машин дальней авиации — одно из важнейших направлений работы ПАО «Туполев», в рамках которого выполняется большой объем работ. Ту-22М3 — дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот.
Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...edala-vks-rossii-ocherednoy-tu-22m3

ПАО «Туполев», Ту-22М3
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