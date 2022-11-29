ОАК передала ВКС России очередной Ту-22М3

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ПАО «Туполев» (входит в состав ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) в рамках выполнения государственного оборонного заказа передало в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после выполнения ремонтных работ.

На самолете были проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приемо-сдаточные испытания. После ознакомительного полета самолет был передан эксплуатирующей организации.Сервисное обслуживание и поддержание летной годности парка строевых машин дальней авиации — одно из важнейших направлений работы ПАО «Туполев», в рамках которого выполняется большой объем работ. Ту-22М3 — дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот.