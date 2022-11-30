Ростех запустил производство высокотехнологичных узлов для бионических протезов рук

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил серийное производство высокотехнологичных механических узлов для бионических протезов рук Manifesto, которые позволяют выполнять уникальные жесты за счет работы каждого пальца по отдельности. Изделие оснащено специальными электромоторами, а каждую операцию можно настраивать в приложении на смартфоне на 3D-модели руки.

Протез управляется с помощью поверхностных электромиографических датчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. Информация с датчиков передается на микропроцессор кисти и преобразуется в команды. Механические узлы производятся ЦНИТИ «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» по заказу резидента «Сколково» компании «Моторика».

«Производство бионических протезов имеет большую социальную значимость. С 2021 года в „Росэлектронике“ уже выпускаются узлы для однохватного протеза INDY, выполняющего сжатие и разжатие кисти. Сейчас запущено производство высокотехнологичных компонентов для более продвинутой модели Manifesto, которая позволяет выполнять более сложные манипуляции за счет работы каждого пальца. Такие изделия очень востребованы как в нашей стране, так и за рубежом», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

На собранные «Техномашем» изделия компания «Моторика» устанавливает электронные компоненты и программное обеспечение, а также формообразующие детали.

«Импортозамещение и необходимость локализации на мощностях российских предприятий сегодня актуальны как никогда. Если говорить про „Моторику“ — мы никогда не пытались что-то заместить, мы всегда делали свой уникальный продукт. Мы — единственная компания, которая может протезировать детей с двух лет, делает отдельные пальцы, а наши кибер-руки — это полноценные „умные“ устройства. Они работают на пользователях из 15 стран, а это говорит о том, что продукция конкурентоспособна и востребована в мире. Благодаря коллегам из входящего в Ростех ЦНИТИ „Техномаш“ одни из важнейших элементов нашего самого высокотехнологичного протеза будут производиться серийно на отечественном предприятии. Это доказывает то, что Россия сегодня — страна, способная самостоятельно создавать сложные передовые продукты», — прокомментировал исполнительный директор компании «Моторика» Руслан Бабинцев.