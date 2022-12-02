30 грузовых электровозов «Ермак» поступили в парк Красноярской железной дороги

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30 отечественных локомотивов «Ермак» серии 2ЭС5К пополнили парк тягового подвижного состава КрЖД в этом году.

Отечественные электровозы «Ермак» поставляются на Красноярскую железную дорогу и другие магистрали Восточного полигона в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Данную модель разрабатывали специально для эксплуатации в экстремальных климатических условиях, для которых характерен сложный профиль пути. Сейчас электровозы «Ермак» не только соответствуют всем современным требованиям, но и входят в число самых мощных двухсекционных грузовых электровозов переменного тока в России. Кроме того, в них существенно улучшены условия труда машинистов: кабины оборудованы эргономичными виброустойчивыми креслами, холодильником и системой климат-контроль.

Отметим, что прибывшие на КрЖД в этом году «Ермаки» уже работают на маршрутах Восточного полигона — от Мариинска до Карымской и от Междуреченска до Тайшета.

За последние пять лет на Красноярскую магистраль поступило 285 таких электровозов, всего на обновление локомотивного парка было потрачено 37,7 млрд руб. Сейчас он состоит из 62 «Ермаков» серии 2ЭС5К и 223 грузовых локомотивов серии 3ЭС5К. Последние предназначены для вождения поездов повышенного веса 7100 тонн, а также сверхтяжёлых соединённых поездов массой 12-14 тыс. тонн.