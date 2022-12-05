«Бастионы» Тихоокеанского флота заступили на дежурство на курильском острове Парамушир

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Минобороны России сообщает о заступлении на дежурство на острове Парамушир (это север Курильской гряды) береговых ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота.

Как добавили в российском оборонном ведомстве, ракетчики будут нести круглосуточную вахту, контролируя прилегающую акваторию и проливные зоны.

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«Техника, личный состав и материальные средства были доставлены на остров большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Ранее силами подразделений материально-технического обеспечения флота на Парамушире был развернут автономный военный городок, в котором созданы все условия для круглогодичного несения службы, проживания, отдыха и питания личного состава. Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям», — говорится в сообщении.

Год назад, в декабре 2021-го, «Бастионы» Тихоокеанского флота приступили к несению дежурства в центральной части Курильской гряды, на острове Матуа.

Комплекс «Бастион» способен поражать цели на расстоянии до 300 км. Они оснащены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Яхонт» и могут с их помощью поражать корабли и наземные базы.

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