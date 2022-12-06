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На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае открыли самый современный в мире Центр художественной гимнастики. Спортивный объект построен в рамках проекта «Газпром — детям».

Центр художественной гимнастики создан для круглогодичной подготовки и совершенствования мастерства одаренных спортсменов из разных регионов России. В составе комплекса, в частности, предусмотрены удобные залы для тренировок, занятий хореографией и танцами, бассейн, медико-восстановительный центр с передовым оборудованием и гостиница. Зал для соревнований с трибунами на 951 место позволяет проводить состязания мирового класса.

Отдельное внимание при создании Центра было уделено славным страницам в истории развития отечественной художественной гимнастики. Для этого в спорткомплексе размещен специальный интерактивный музей.

Справка

С 2007 года по программе «Газпром — детям» построено и реконструировано более двух тысяч современных спортивных и социальных объектов, в том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Программа охватывает 74 региона страны. Во многих населенных пунктах дети и подростки впервые получили возможность заниматься спортом в комфортных условиях.