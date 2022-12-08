В Севастополе жители на ул. Декабристов получили возможность подключиться к центральной канализации

Компания «СоюзДонСтрой» завершила первый этап работ по оснащению канализационными сетями города Севастополь. Прокладка самотечной уличной сети хозяйственно-бытовой канализации составила почти 1000 метров. Работы проводятся в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».

На выполнение строительно-монтажных работ по ул. Декабристов был заключен государственный контракт между Единой дирекцией капитального строительства Севастополя и ООО «СоюзДонСтрой». Строительные работы включали в себя прокладку сетей в скальной породе грунта. Благодаря современному оборудованию, сложные условия никак не повлияли на сроки выполнения работ. Был проложен канализационный коллектор длинной в 985 метров с установкой 68 аварийных колодцев и 56 футляров из стальной трубы для обеспечения подключения к хозяйственно-бытовой канализации 41 частного дома.

По окончанию работ на участке было полностью восстановлено дорожное полотно и бордюры. Проектное решение наземной части участка было ориентировано на устранение проблемы с подтоплением близлежащих домов. Учет уклона в проекте благоустройства и установка водоотводных лотков позволили исключить скопление воды на этом участке. Таким образом, были решены сразу две задачи — построен хозяйственно-бытовой коллектор и отведены уличные стоки от домов.

Благодаря введенному в эксплуатацию километровому участку современной канализационной сети жители получили возможность подключать свои частные дома к центральной канализации. Ранее в этом районе центральное водоотведение отсутствовало, а стоки направлялись в выгребные ямы, что неблагоприятно сказывалось на состоянии окружающей среды. Сегодня для подключения собственникам необходимо лишь обратиться в ГУПС «Водоканал» за получением технических условий.

Долгие годы жители Севастополя были лишены внимания к своим текущим проблемам. Элементарно в начале XXI века людям в городе приходилось использовать выгребные ямы. Однако после возвращения Севастополя в родную гавань проблемы горожан начали решать при деятельном участии федеральных и региональных властей. Наша компания со своей стороны сделала все возможное, чтобы работы были выполнены качественно и в срок, а канализация могла работать бесперебойно многие десятилетия.