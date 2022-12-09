Носитель «Калибров» новейший малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» спущен на воду

Церемония спуска состоялась в Зеленодольске

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Фото с https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12448019@egNews

Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 — носитель крылатых ракет «Калибр» — спущен на воду на АО «Зеленодольский завод имени Горького» (входит в корпорацию «Ак Барс»). Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

«В Зеленодольске состоялась торжественная церемония спуска на воду одиннадцатого из серии малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631, которому приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова присвоено наименование «Наро-Фоминск», — отмечается в сообщении.

Главный конструктор проектов АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» Яков Кушнир сообщил журналистам после торжественной церемонии спуска, что новый корабль попадет на Балтийский флот. «В следующем году он будет сдан. <…> Уведут уже в Кронштадт», — сказал Кушнир. Он отметил, что впереди строительство двеннадцатого корабля, который станет последним в серии.

Корабли проекта 21631, построенные на Зеленодольском судостроительном заводе, неоднократно участвовали в нанесении ракетных ударов по целям террористов в Сирии и по целям Вооруженных сил Украины во время специальной военной операции. В настоящее время в боевом составе ВМФ России находятся девять кораблей этого проекта в составе Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Один корабль готовится к передаче ВМФ. Каждый корабль способен нести восемь ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс».

Видео церемонии по ссылке на источник.