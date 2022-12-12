В подразделения МТО ЦВО поступили передвижные полевые бани и прачечные

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В ноябре 2022 года военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО) пополнили свои парки машин передвижными полевыми банями ППБ-32 и ППБ-32ВУ, а также передвижными полевыми прачечными ППП-60.

В автономном режиме без дозаправки передвижные бани позволяют помыть более 120 человек. Экипаж два человека. Работает техника при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 градусов по Цельсию. Бани могут комплектоваться дополнительным оборудованием: палатками каркасными ПК-20, резервуаром для хранения воды РДВ-5000, модульным пластиковым покрытием МПП-1.

Производительность прачечной по стирке белья — 60 кг/час, расход воды — не более 600 л/час, расход дизельного топлива — не более 40 л/час, запас воды — не менее 6500 л, время развертывания — один час. Экипаж — так же, как и в ППБ-32, два специалиста.