Компания «Новосталь-М Логистик» приняла 54 новых вагона на Канашском вагоноремонтном заводе
Вместимость каждого составляет 69,5 тонн. Они необходимы для обеспечения транспортно-сырьевой безопасности группы компаний «Новосталь-М» и подходят для всех видов грузов — в том числе сырья и готовой продукции.
Сейчас в собственности «Новосталь-М Логистик» в общей сложности 1204 вагона, а до конца года планируется пополнить парк ещё на 196 вагонов.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/143537
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